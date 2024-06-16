Фото Почему лесопилку охватил огонь? За несколько часов до пожара на заводе произошел другой инцидент

Огонь распространился между конструкциями крыши лесопилки, поэтому спасателям пришлось вскрывать конструкции крыши. Спасательные работы проводились на нескольких участках. В 1:17 пожар был локализован, последующие работы по тушению продолжились.

Представители лесопилки Combimill Reopalu сообщили, что это был инцидент с относительно счастливым концом, если так вообще можно сказать, и спасатели предотвратили распространение огня на материал. В результате пожара пострадали крыша и перекрытие.