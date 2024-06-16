Вс, 16.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Фото Почему лесопилку охватил огонь? За несколько часов до пожара на заводе произошел другой инцидент

rus.postimees.ee
Copy

В конце мая в Центр тревоги поступило сообщение, что над лесопилкой Combimill Reopalu в Реопалу в волости Тюри видно большое количество дыма. Спасатель прибывшей первой на место команды Вяндра подтвердил, что это пожар и пламя уже вырывается из-под крыши.

Огонь распространился между конструкциями крыши лесопилки, поэтому спасателям пришлось вскрывать конструкции крыши. Спасательные работы проводились на нескольких участках. В 1:17 пожар был локализован, последующие работы по тушению продолжились.

Представители лесопилки Combimill Reopalu сообщили, что это был инцидент с относительно счастливым концом, если так вообще можно сказать, и спасатели предотвратили распространение огня на материал. В результате пожара пострадали крыша и перекрытие.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх