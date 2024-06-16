Фото Почему лесопилку охватил огонь? За несколько часов до пожара на заводе произошел другой инцидент

В конце мая в Центр тревоги поступило сообщение, что над лесопилкой Combimill Reopalu в Реопалу в волости Тюри видно большое количество дыма. Спасатель прибывшей первой на место команды Вяндра подтвердил, что это пожар и пламя уже вырывается из-под крыши.
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Огонь распространился между конструкциями крыши лесопилки, поэтому спасателям пришлось вскрывать конструкции крыши. Спасательные работы проводились на нескольких участках. В 1:17 пожар был локализован, последующие работы по тушению продолжились.