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Трагическое ДТП При столкновении пассажирского поезда и автомобиля погиб человек

rus.postimees.ee
Обновлено 16 июня 2024, 10:39
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Сеголня, 16 июня, в 9:15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Локута в Ярвамаа, где на железнодорожном переезде Лооритса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте.

Пассажирский поезд (рейс № 42), отправившийся из Вильянди в Таллинн в 8:34, около 9:15 на переезде Лооритса в волости Тюри столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался на месте. В Elron выражают соболезнования близким погибшего.

На место были вызваны полиция и спасатели. Около 10:10 Elron получил разрешение полиции перевезти поврежденный поезд на станцию ​​Тюри, где пассажиры смогут пересесть на поезд, отправляющийся из Вильянди в Таллинн в 10:45 (рейс 242).

В пресс-службе полиции заявили, что точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Детали аварии будут озвучены при первой возможности.

Авария может повлиять на график движения поездов в юго-западном направлении в течение дня. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте elron.ee или по бесплатному инфотелефону 616 0245.

Elron возвращает деньги за билеты в случае задержки поезда на 30 минут и более, а для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron.

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