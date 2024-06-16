Работа диспетчера контакт-центра единого номера экстренного вызова 112 - это не только ответы на телефонные звонки и внесение данных в систему, но и столкновение с ситуациями, когда без личного присутствия на месте можно помочь в критических ситуациях. Это ситуации, которые остаются в памяти на всю жизнь. Об одной из них рассказывается на сайте контактного центра единого номера экстренной помощи Латвии 112.lv, пишет Rus.TVNET.
Ребенок отказывается покидать горящий дом: разговор, который на всю жизнь запомнит диспетчер 112
«Было чуть за полночь, когда в контакт-центре 112 Рижского региона раздался звонок и на него ответила диспетчер Мадара: "Спасательная служба!". На другом конце провода находился отчаявшийся и плачущий ребенок, чья комната была полна дыма из-за пожара в доме.
Это не обычный звонок - каждое слово, интонация, заданный вопрос и принятое решение могут стоить жизни!
Диспетчер Мадара старается говорить спокойным голосом, чтобы как можно быстрее узнать информацию, необходимую для того, чтобы экстренные службы могли отправиться на помощь. Горит двухэтажный жилой дом, на первом этаже находится ребенок, на втором - другие члены семьи. Понимая, что ребенок все еще дома, Мадара знает, что она должна сделать все, чтобы разговор не прекратился и она смогла убедить ребенка в необходимости выйти на улицу - чтобы спастись.
Диспетчер фиксирует информацию и передает ее пожарным и спасателям, но при этом она также пытается уговорить ребенка выйти из охваченного огнем дома, но он отказывается это сделать, так как там же есть и домашние животные.
Ребенок плачет, отчаянно умоляя спасти его питомцев, но Мадара терпеливо и спокойно пытается уговорить его спастись самому. Конечно, голос Мадары звучит спокойно, но в этом звонке трудно сохранять спокойствие. В доме отключилось электричество. Крики ребенка и мольбы спасти его животных продолжаются. Мадара терпеливо объясняет, что нужно выйти на улицу.
Наконец... Наконец-то ребенок выходит из дома.
В течение всего разговора диспетчер параллельно работает над отправкой необходимых ресурсов на место происшествия. Ребенок на улице, но он все еще беспокоится о домашних животных, оставшихся дома. Диспетчер продолжает свою работу, целенаправленно утешает ребенка, уговаривает его не возвращаться в дом. Это секунды и минуты, но в то же время они кажутся бесконечными.
Ребенок сообщает Мадаре, что помощь прибыла. Она говорит, чтобы он шел к пожарным и рассказал о тех, кто остался дома.
Конец разговора. Нет времени на раздумья, Мадаре нужно отвечать на звонки».
На единый номер экстренного вызова 112 необходимо звонить в случаях, когда существует опасность для жизни, здоровья, безопасности, окружающей среды или имущества.
Таких как пожар.
Когда нужна неотложная медицинская помощь: человек без сознания, дыхание останавливается или возникают внезапные проблемы с дыханием, тяжелые травмы или сильное опасное для жизни кровотечение, признаки сердечного приступа, такие как внезапная боль за грудиной, признаки инсульта, такие как внезапная слабость в одной стороне тела, другие ситуации, угрожающие жизни и здоровью, когда минуты имеют решающее значение для оказания помощи.
Когда нужна помощь полиции: угроза общественному порядку, преступление, запах газа, произошел несчастный случай и т. д.