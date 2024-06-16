Ребенок отказывается покидать горящий дом: разговор, который на всю жизнь запомнит диспетчер 112

В течение всего разговора диспетчер параллельно работает над отправкой необходимых ресурсов на место происшествия. Ребенок на улице, но он все еще беспокоится о домашних животных, оставшихся дома. Диспетчер продолжает свою работу, целенаправленно утешает ребенка, уговаривает его не возвращаться в дом. Это секунды и минуты, но в то же время они кажутся бесконечными.

Ребенок сообщает Мадаре, что помощь прибыла. Она говорит, чтобы он шел к пожарным и рассказал о тех, кто остался дома.

Конец разговора. Нет времени на раздумья, Мадаре нужно отвечать на звонки».

На единый номер экстренного вызова 112 необходимо звонить в случаях, когда существует опасность для жизни, здоровья, безопасности, окружающей среды или имущества.

Таких как пожар.

Когда нужна неотложная медицинская помощь: человек без сознания, дыхание останавливается или возникают внезапные проблемы с дыханием, тяжелые травмы или сильное опасное для жизни кровотечение, признаки сердечного приступа, такие как внезапная боль за грудиной, признаки инсульта, такие как внезапная слабость в одной стороне тела, другие ситуации, угрожающие жизни и здоровью, когда минуты имеют решающее значение для оказания помощи.

Когда нужна помощь полиции: угроза общественному порядку, преступление, запах газа, произошел несчастный случай и т. д.