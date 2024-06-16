Где в Эстонии самое безопасное и самое опасное дорожное движение?

Это позволила выяснить новая функция мобильного приложения страховой компании Balcia - «Отчет о рисках дорожного движения», которая анализирует, среди прочего, официальную статистику несчастных случаев, данные Департамента транспорта Эстонии, Google и другие открытые данные.

Агрегируя и анализируя большой объем данных, функция мобильного приложения Balcia может оценить безопасность дорожного движения в конкретном районе на основе адреса.

«Мы изучили всю Эстонию и Таллинн, чтобы выяснить, где находятся места с самыми низкими и самыми высокими показателями безопасности. Оказалось, что в Эстонии довольно много мест с очень низким рейтингом, то есть крайне опасных мест. Один из них - 58 километр шоссе Таллинн-Пярну недалеко от Ваймыйза, где произошло несколько серьезных аварий, в том числе со смертельным исходом», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Кроме того, низкий рейтинг безопасности имеют район Пыдрусе на шоссе Таллинн-Нарва и деревня Линнамяэ в Ляэнемаа. Район с самым низким рейтингом безопасности в городе Таллинне - это бульвар Кольде возле пляжа Штромка. За ним следует Смуули-теэ, прямо перед виадуком Смуули.

В качестве самых безопасных районов приложение Balcia назвало, например, район возле деревни Ныва с 99 баллами и улицу Ильмарисе в Нымме в городе Таллинне с 73 баллами.