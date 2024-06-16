Одним из самых опасных мест в Эстонии с точки зрения дорожного движения является район возле Ваймыйза на шоссе Таллинн-Пярну, а статистически самым безопасным - окрестности деревни Ныва. Самое опасное место в Таллинне - возле пляжа Штромка на бульваре Кольде.
Где в Эстонии самое безопасное и самое опасное дорожное движение?
Это позволила выяснить новая функция мобильного приложения страховой компании Balcia - «Отчет о рисках дорожного движения», которая анализирует, среди прочего, официальную статистику несчастных случаев, данные Департамента транспорта Эстонии, Google и другие открытые данные.
Агрегируя и анализируя большой объем данных, функция мобильного приложения Balcia может оценить безопасность дорожного движения в конкретном районе на основе адреса.
«Мы изучили всю Эстонию и Таллинн, чтобы выяснить, где находятся места с самыми низкими и самыми высокими показателями безопасности. Оказалось, что в Эстонии довольно много мест с очень низким рейтингом, то есть крайне опасных мест. Один из них - 58 километр шоссе Таллинн-Пярну недалеко от Ваймыйза, где произошло несколько серьезных аварий, в том числе со смертельным исходом», - пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
Кроме того, низкий рейтинг безопасности имеют район Пыдрусе на шоссе Таллинн-Нарва и деревня Линнамяэ в Ляэнемаа. Район с самым низким рейтингом безопасности в городе Таллинне - это бульвар Кольде возле пляжа Штромка. За ним следует Смуули-теэ, прямо перед виадуком Смуули.
В качестве самых безопасных районов приложение Balcia назвало, например, район возле деревни Ныва с 99 баллами и улицу Ильмарисе в Нымме в городе Таллинне с 73 баллами.
Мобильное приложение Balcia дает возможность на основании адреса узнать, насколько опасно или безопасно дорожное движение в том или ином районе. Принимая во внимание статистику дорожно-транспортных происшествий за предыдущие годы и ряд других данных, приложение формирует оценку безопасности для конкретного места по шкале от нуля до ста, где ноль обозначает самое опасное место, а сто - самое безопасное. Кроме того, вы можете увидеть, в какое время суток обычно происходят происшествия в данном районе, насколько серьезными были происшествия, кто там пострадал, какая погода была на улице в момент происшествия и много другой интересной статистики.
«Для расчета стоимости страхования каско мы используем искусственный интеллект, который учитывает около 800 различных параметров. Мы решили, что часть этой информации могла бы быть доступна и нашим клиентам, чтобы они имели возможность лучше учитывать окружающие их опасности», - пояснил Тимо Семенов.
В мобильном приложение Balcia каждый может ввести, например, свой домашний адрес и сразу узнать, какие опасности его окружают. «Я рекомендую использовать это решение, скажем, если вы выбираете новое жилье или хотите узнать, насколько безопасен путь вашего ребенка в школу, - добавил Семенов. - Система рисует вокруг введенного адреса трехкилометровый круг и оценивает рейтинг безопасности внутри этого круга. Кроме того, на карте можно сразу увидеть находящиеся поблизости самые опасные места, где за последнее время произошло больше всего аварий».
Решение использует данные Департамента транспорта Эстонии, Международного транспортного форума, Google, а также открытые данные об Эстонии.