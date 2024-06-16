Захват заложников в ростовском СИЗО: нападавшие убиты, заложники не пострадали

На месте происшествия, как сообщили в ведомстве, находится начальник регионального управления ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. При этом во ФСИН заявили, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка «контролируемая».

Спецназ штурмовал здание СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСИН. Заключенные, взявшие в заложники двух сотрудников изолятора, убиты. Заложники освобождены, они не пострадали. Из сообщения ведомства неясно, остался ли кто-то из заключенных жив.

По данным телеграм-канала Baza, шесть (по другой версии - семь) обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Они захватили в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богму и младшего инспектора дежурной службы Виктора Кончакова, а также потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

В свою очередь ТАСС в правоохранительных органах заявили, что заключенные, захватившие заложников, содержались в разных камерах, но между ними была связь, захват готовился несколько месяцев и координировался извне.

Российские агентства и телеграм-каналы сообщают, что часть заключенных, захвативших заложников, осуждены по террористическим статьям. Baza опубликовала фамилии пятерых заключенных: Сайпудинов, Камнеев, Цицкиев, Гиреев, Акиев и Гандалоев.