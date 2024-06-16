В воскресенье в концертном зале Йыхви состоялся съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Партия переизбрала на нем председателем Мартина Хельме. Хельме получил поддержку 347 из 409 делегатов съезда.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мартин Хельме переизбран на пост главы партии
Перевод: Сергей Светлов
Съезд является высшим органом EKRE, который собирается раз в год. На съезде выбираются председатель и три вице-председателя, одиннадцать членов правления партии, пятнадцать членов совета и члены суда чести.
Кандидатом на пост председателя партии являлся Мартин Хельме. На должности вице-председателя претендовали Март Хельме, Сийм Похлак и Эвелин Пооламетс.
Март Хельме, избранный вице-председателем, получил 323 голоса, Сийм Похлак - 298 и Эвелин Пооламетс - 216 голосов.
В правление баллотировались Арво Аллер, Элвис Брауэр, Рейн Эплер, Хелле-Мооника Хельме, Рудольф Йезер, Рональд Юдин, Алар Ланеман, Март Ярвик, Март Каллас, Керт Кинго, Рене Кокк, Лаур Кони, Мати Куклане, Кристьян Моора, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Пауль Пуустусмаа, Рене Рийсенберг, Марко Саксинг, Рауль Сием, Рейн Сууркаск, Майт Талу, Кен Вахер, Вальмар Весте.
Несмотря на то, что среди кандидатов также значатся Ланеман и Йезер, оба на сегодняшний день объявили о выходе из партии. Согласно коммерческому регистру, по состоянию на 15 июня из партийного списка выбыл также Пуустусмаа, а по состоянию на 16 июня - Сууркаск.