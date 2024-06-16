ГАЛЕРЕЯ Мартин Хельме вновь выдвинут на пост главы партии

Съезд является высшим органом EKRE, который собирается раз в год. На съезде выбираются председатель и три вице-председателя, одиннадцать членов правления партии, пятнадцать членов совета и члены суда чести.

Несмотря на то, что среди кандидатов также значатся Ланеман и Йезер, оба на сегодняшний день объявили о выходе из партии. Согласно коммерческому регистру, по состоянию на 15 июня из партийного списка выбыл также Пуустусмаа, а по состоянию на 16 июня - Сууркаск.