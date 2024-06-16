В воскресенье в концертном зале Йыхви состоится съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) для выборов нового руководства партии. Однако за последние несколько дней несколько кандидатов в правление покинули партию.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мартин Хельме вновь выдвинут на пост главы партии
Перевод: Сергей Светлов
Съезд является высшим органом EKRE, который собирается раз в год. На съезде выбираются председатель и три вице-председателя, одиннадцать членов правления партии, пятнадцать членов совета и члены суда чести.
Кандидатом на пост председателя партии является Мартин Хельме. На должности вице-председателя претендуют Март Хельме, Сийм Похлак и Эвелин Пооламетс.
В правление баллотируются Арво Аллер, Элвис Брауэр, Рейн Эплер, Хелле-Мооника Хельме, Рудольф Йезер, Рональд Юдин, Алар Ланеман, Март Ярвик, Март Каллас, Керт Кинго, Рене Кокк, Лаур Кони, Мати Куклане, Кристьян Моора, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Пауль Пуустусмаа, Рене Рийсенберг, Марко Саксинг, Рауль Сием, Рейн Сууркаск, Майт Талу, Кен Вахер, Вальмар Весте.
Несмотря на то, что среди кандидатов также значатся Ланеман и Йезер, оба на сегодняшний день объявили о выходе из партии. Согласно коммерческому регистру, по состоянию на 15 июня из партийного списка выбыл также Пуустусмаа, а по состоянию на 16 июня - Сууркаск.