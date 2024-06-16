ГАЛЕРЕЯ Король Испании посетил Эстонию

Президент Алар Карис встретился с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибыл в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердил тесные отношения между Эстонией и Испанией.