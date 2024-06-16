Вс, 23.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ Король Испании посетил Эстонию

rus.postimees.ee
Copy

Президент Алар Карис встретился с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибыл в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердил тесные отношения между Эстонией и Испанией.

Карис и Филипп VI встретились в резиденции президента в Кадриорге, вместе посетили многоцелевой десантный корабль ВМС Испании «Хуан Карлос I», который прибыл в порт Таллинна. Президент Эстонии также проведет официальный ужин в честь короля Испании.

Король Испании посетил Рийгикогу, где встретится со спикером Лаури Хуссаром.

Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх