Президент Алар Карис встретился с Его Величеством королем Испании Филиппом VI, который прибыл в Эстонию с официальным визитом в воскресенье, 23 июня. Визит, посвященный углублению сотрудничества в области безопасности и обороны, подтвердил тесные отношения между Эстонией и Испанией.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Король Испании посетил Эстонию
Карис и Филипп VI встретились в резиденции президента в Кадриорге, вместе посетили многоцелевой десантный корабль ВМС Испании «Хуан Карлос I», который прибыл в порт Таллинна. Президент Эстонии также проведет официальный ужин в честь короля Испании.
Король Испании посетил Рийгикогу, где встретится со спикером Лаури Хуссаром.
Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.