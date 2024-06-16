Рихо Террас: министр обороны должен уйти в отставку

Перевод: Сергей Светлов

«Как писал Delfi на выходных, министр обороны знал о дефиците боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро с апреля прошлого года, то есть более года. В июле прошлого года Эстония взяла на себя обязательство на саммите НАТО в Вильнюсе запастись боеприпасами в соответствии с согласованным минимальным требованием, и эти 1,6 миллиарда евро являются минимальной необходимостью, которую Силы обороны и Министерство обороны представили министру еще в прошлом году», - сказал Террас.

По его словам, если Ханно Певкур утверждает, что он получил точные расчеты от командующего Силами обороны только 1 июня этого года, действительно возникает вопрос: что министр делал в период с июля прошлого года, когда было заключено соглашение в Вильнюсе, до сегодняшнего дня?

«Министр имеет право и даже обязанность запрашивать военные советы у командующего Силами обороны, и у меня нет никаких сомнений, что на самом деле этот военный совет с необходимыми расчетами был предоставлен ему еще раньше», - добавил он.

«По крайней мере, на таком уровне, чтобы представить его премьер-министру и правительству. Причины и мотивы, по которым Ханно Певкур держал вопрос о 1,6 миллиарда евро в стороне от правительства, он должен объяснить сам, потому что прятать голову в песок больше невозможно. Образно говоря, вся деревня уже давно знает, сколько дополнительных средств нам нужно для закупки боеприпасов, в то время как министр обороны и премьер-министр разыгрывают странную игру в прятки, играя в обиженных и перекладывая ответственность на других», - отметил Террас.

По его словам, министр обороны является политическим лидером в своей области, от которого в данной ситуации с безопасностью требуется инициатива и руководство. По мнению Терраса, он этого не продемонстрировал и поэтому потерял доверие: «Певкуру нравится говорить о том, сколько денег поступило на государственную оборону во время его пребывания в должности. Но и это сообщение потеряло свою серьезность - возможности и мероприятия, предусмотренные планом развития государственной обороны, сокращаются на 400 миллионов».