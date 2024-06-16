Выбирая услугу такси для перевоза маленьких детей, не стоит рассчитывать на то, что без предварительного предупреждения автомобиль уже будет оснащен двумя или хотя бы одним детским сиденьем, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на передачу 4. studija.
Вызвать такси, чтобы поехать с двумя детьми, оказалось сложнее, чем предполагалось. Почему так?
У зрительницы программы сложилась весьма абсурдная ситуация - ей не удалось воспользоваться услугами такси вместе с внуками из-за отсутствия двух детских сидений
«Я хотела с двумя внуками из Юглы в зоопарк поехать на такси. Я позвонила в фирму такси, но мне отказали, потому что можно возить только одного ребенка, так как нет двух сидений. Уехали на общественном транспорте, но на дорогу ушло больше часа. Неудобный вопрос - действительно ли в Риге невозможно воспользоваться услугами такси, если есть двое детей?» - спрашивает Илзе.
Ситуацию объяснил старший специалист по операциям Bolt Нил Кацарс.
«Мы стараемся адаптироваться к нуждам наших клиентов, именно поэтому разработали отдельную категорию, предназначенную для пассажиров с детьми - Bolt Kids. В автомобилях этой категории доступно одно сиденье, рассчитанное на детей весом от 15 до 36 кг. Если предусмотрена поездка с несколькими детьми, рекомендуется взять с собой дополнительные сиденья. Водитель отвечает за безопасность всех пассажиров, и он имеет право отказать в поездке, если нет детского сиденья», - сказал он.
Представитель платформы транспортных услуг Bolt также сообщает, что сиденья для грудных детей в указанной категории не предлагаются. То есть, если предусмотрена поездка на двоих детей или младенца, пассажиры должны иметь при себе свое сиденье. К сожалению, складывается весьма нелепая ситуация, ведь пассажиру впредь во все дни, как, например, Илзе придется носить с собой детское сиденье!