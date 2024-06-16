Вызвать такси, чтобы поехать с двумя детьми, оказалось сложнее, чем предполагалось. Почему так?

У зрительницы программы сложилась весьма абсурдная ситуация - ей не удалось воспользоваться услугами такси вместе с внуками из-за отсутствия двух детских сидений

«Я хотела с двумя внуками из Юглы в зоопарк поехать на такси. Я позвонила в фирму такси, но мне отказали, потому что можно возить только одного ребенка, так как нет двух сидений. Уехали на общественном транспорте, но на дорогу ушло больше часа. Неудобный вопрос - действительно ли в Риге невозможно воспользоваться услугами такси, если есть двое детей?» - спрашивает Илзе.

Ситуацию объяснил старший специалист по операциям Bolt Нил Кацарс.

«Мы стараемся адаптироваться к нуждам наших клиентов, именно поэтому разработали отдельную категорию, предназначенную для пассажиров с детьми - Bolt Kids. В автомобилях этой категории доступно одно сиденье, рассчитанное на детей весом от 15 до 36 кг. Если предусмотрена поездка с несколькими детьми, рекомендуется взять с собой дополнительные сиденья. Водитель отвечает за безопасность всех пассажиров, и он имеет право отказать в поездке, если нет детского сиденья», - сказал он.

Представитель платформы транспортных услуг Bolt также сообщает, что сиденья для грудных детей в указанной категории не предлагаются. То есть, если предусмотрена поездка на двоих детей или младенца, пассажиры должны иметь при себе свое сиденье. К сожалению, складывается весьма нелепая ситуация, ведь пассажиру впредь во все дни, как, например, Илзе придется носить с собой детское сиденье!