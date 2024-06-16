Глава Клиникума ТУ: если мы хотим большего в сфере здравоохранения, надо повышать налоги

Перенс покинул Swedbank из-за скандала с отмыванием денег. В настоящее время он руководит одной из крупнейших больниц Эстонии, Клиникумом Тартуского университета. В скором времени система здравоохранения Эстонии столкнется с серьезными трудностями, поскольку из-за зияющей дыры бюджет Кассы здоровья стремительно сокращается. Экономический рост идет по нисходящей, но, несмотря на это, необходимо найти новые источники доходов для медицины. Спрос на качественное медицинское обслуживание ежегодно растет. Очереди на лечение в Эстонии уже сейчас самые длинные в Европе. Перенс говорит, что не согласен отказаться от медицинского обслуживания, основанного на принципе солидарности.