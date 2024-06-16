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Глава Клиникума ТУ: если мы хотим большего в сфере здравоохранения, надо повышать налоги

Андрус Карнау
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Прийт Перенс, председатель правления Клиникума ТУ в Тарту, в историческом здании больницы на улице Пуусепа, где расположены офисы руководства.
Прийт Перенс, председатель правления Клиникума ТУ в Тарту, в историческом здании больницы на улице Пуусепа, где расположены офисы руководства. Фото: Margus Ansu

По сравнению с 2009 годом экономика Эстонии выглядит хорошо: безработицы и значительных кредитных убытков нет. Однако из-за российско-украинской войны сейчас неопределенности больше, чем во время большого кризиса того времени, считает бывший топ-банкир Прийт Перенс.

Перевод: Ева Ойжинская

Перенс покинул Swedbank из-за скандала с отмыванием денег. В настоящее время он руководит одной из крупнейших больниц Эстонии, Клиникумом Тартуского университета. В скором времени система здравоохранения Эстонии столкнется с серьезными трудностями, поскольку из-за зияющей дыры бюджет Кассы здоровья стремительно сокращается. Экономический рост идет по нисходящей, но, несмотря на это, необходимо найти новые источники доходов для медицины. Спрос на качественное медицинское обслуживание ежегодно растет. Очереди на лечение в Эстонии уже сейчас самые длинные в Европе. Перенс говорит, что не согласен отказаться от медицинского обслуживания, основанного на принципе солидарности.

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