Израиль: на юге сектора Газа - «тактические паузы» в боях

Перерыв в боях с 8 до 19 часов позволит увеличить объемы гуманитарной помощи населению сектора Газа и будет действовать до дальнейших уведомлений, сообщил ЦАХАЛ в соцсетях в воскресенье, 16 июня.

Речь идет о дороге, ведущей от пограничного перехода Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа к шоссе Салах ад-Дин - главной транспортной артерии сектора Газа - и далее на север, отмечается в заявлении. По этим данным, решение принято после консультаций с ООН и другими международными организациями.

Гуманитарные организации уже несколько месяцев заявляют о нехватке продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости в секторе Газа, призывая Израиль принять необходимые меры.

To increase the volume of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the U.N. and international organizations, a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes will take place from 08:00 until 19:00 every day until… pic.twitter.com/QLXNFZsTYZ — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2024