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Израиль: на юге сектора Газа - «тактические паузы» в боях

Deutsche Welle
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Израильские военные в секторе Газа.
Израильские военные в секторе Газа. Фото: ISRAEL DEFENSE FORCES

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проводящая военную операцию против террористической группировки ХАМАС, будет соблюдать ежедневную «тактическую паузу в военных действиях» на юге сектора Газа, пишет Deutsche Welle.

Перерыв в боях с 8 до 19 часов позволит увеличить объемы гуманитарной помощи населению сектора Газа и будет действовать до дальнейших уведомлений, сообщил ЦАХАЛ в соцсетях в воскресенье, 16 июня.

Речь идет о дороге, ведущей от пограничного перехода Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа к шоссе Салах ад-Дин - главной транспортной артерии сектора Газа - и далее на север, отмечается в заявлении. По этим данным, решение принято после консультаций с ООН и другими международными организациями.

Гуманитарные организации уже несколько месяцев заявляют о нехватке продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости в секторе Газа, призывая Израиль принять необходимые меры.

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