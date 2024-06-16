В Швейцарии 90 стран собрались на мирную конференцию по Украине: идет разработка плана окончания войны

Перевод: Валерия Ермакова

Представители более 90 стран собрались на швейцарском курорте Бюргеншток на двухдневный саммит мира, чтобы попытаться найти решение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Вчера лидеры совместно подтвердили свою поддержку Украины, а президент Владимир Зеленский выразил надежду на получение международного соглашения по предложению о прекращении войны, которое затем будет представлено Москве.

«Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира и как достичь его прочным путем, - сказал Зеленский. - Затем соглашение будет передано российским представителям».

Он выразил надежду, что саммит, на который Россию не пригласили, создаст основу для мира.

Зеленский не сообщил, готов ли он вести переговоры напрямую с главой российского режима Владимиром Путиным, который накануне саммита представил свои условия прекращения конфликта.

В пятницу Путин потребовал, чтобы Украина вывела свои войска с юга и востока страны и отказалась от амбиций по вступлению в НАТО.

На саммите требования Путина были отклонены.

Переговоры будут сосредоточены на областях соглашения в мирном плане Зеленского, представленном в конце 2022 года, а также на резолюциях ООН по войне в Украине.

Цель состоит в том, чтобы найти путь к прочному миру на основе международного права и Устава ООН, согласовать возможные рамки для достижения этого и план объединения сторон в будущем мирном процессе.