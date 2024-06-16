Международный саммит мира по Украине в Швейцарии сегодня посвящен вопросам продовольственной безопасности, предотвращения ядерной катастрофы и возвращения украинских детей, вывезенных в Россию.
В Швейцарии 90 стран собрались на мирную конференцию по Украине: идет разработка плана окончания войны
Перевод: Валерия Ермакова
Представители более 90 стран собрались на швейцарском курорте Бюргеншток на двухдневный саммит мира, чтобы попытаться найти решение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.
Вчера лидеры совместно подтвердили свою поддержку Украины, а президент Владимир Зеленский выразил надежду на получение международного соглашения по предложению о прекращении войны, которое затем будет представлено Москве.
«Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира и как достичь его прочным путем, - сказал Зеленский. - Затем соглашение будет передано российским представителям».
Он выразил надежду, что саммит, на который Россию не пригласили, создаст основу для мира.
Зеленский не сообщил, готов ли он вести переговоры напрямую с главой российского режима Владимиром Путиным, который накануне саммита представил свои условия прекращения конфликта.
В пятницу Путин потребовал, чтобы Украина вывела свои войска с юга и востока страны и отказалась от амбиций по вступлению в НАТО.
На саммите требования Путина были отклонены.
Переговоры будут сосредоточены на областях соглашения в мирном плане Зеленского, представленном в конце 2022 года, а также на резолюциях ООН по войне в Украине.
Цель состоит в том, чтобы найти путь к прочному миру на основе международного права и Устава ООН, согласовать возможные рамки для достижения этого и план объединения сторон в будущем мирном процессе.
В воскресенье они будут разделены на рабочие группы, занимающиеся ядерной безопасностью, свободой судоходства в Черном море, продовольственной безопасностью и гуманитарными вопросами.
На гуманитарных сессиях обсуждаются судьбы военнопленных, гражданских заключенных, интернированных и пропавших без вести.
Обсуждается также возможность возвращения детей, забранных из оккупированной Украины.
«Около 20 000 украинских детей были похищены из своих семей, общин и страны. Ужасно это говорить, но как мир может отвернуться от этого?», сказал журналистам премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
«Когда стало приемлемым, что дети являются оружием войны? Это совершенно незаконно и морально отвратительно», - добавил он.
Ирландия обсуждает этот вопрос с представителями 27 стран.
Группа по продовольственной безопасности изучает спад сельскохозяйственного производства и экспорта, который затрагивает не только Украину, но и многие другие страны, поскольку Украина была одним из крупнейших в мире производителей зерна.
В эту рабочую группу входят 30 стран из разных уголков мира.
«Обеспечение свободного и безопасного судоходства в Черном море не только повысит продовольственную безопасность многих стран с низкими доходами, но и восстановит стабильность в регионе», - сказал представитель Швейцарии.
Рабочая группа по ядерной безопасности уделяет особое внимание опасному положению украинских АЭС, особенно Запорожской, несмотря на то, что все реакторы на АЭС остановлены с середины апреля.
Предпринимаются усилия по поиску способов снижения риска ядерной катастрофы, вызванной неисправностью или нападением.
«Я готов участвовать в обсуждении ядерной безопасности, потому что это действительно угрожает нашей безопасности», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
В дискуссиях по ядерной безопасности принимают участие 30 стран.