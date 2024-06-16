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ГАЛЕРЕЯ В Тарту зажгли факел Праздника песни и танца

BNS Маргус Ансу
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У памятного камня, посвященного первому празднику песни и танца в Эстонии на Нарвском шоссе в Тарту в воскресенье зажгли факел Праздника песни и танца этого года.

В торжественном мероприятии приняли участие организаторы прздника, певцы, танцоры и жители Тарту. Мужской хор Haaslava исполнил песни Mu armas isamaa и Eesti vennad, laulgem rõõmsast, ансамбль народного танца Университета естественных наук исполнил эстонский традиционный танец Tuljak. После этого факел был доставлен на велосипеде с тележкой к церкви Святой Марии, где состоялась экуменическая служба.

Праздничный огонь будет сопровождать все мероприятия фестиваля, а в промежуточный период будет храниться в Эстонском национальном музее.

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