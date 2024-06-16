У памятного камня, посвященного первому празднику песни и танца в Эстонии на Нарвском шоссе в Тарту в воскресенье зажгли факел Праздника песни и танца этого года.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту зажгли факел Праздника песни и танца
В торжественном мероприятии приняли участие организаторы прздника, певцы, танцоры и жители Тарту. Мужской хор Haaslava исполнил песни Mu armas isamaa и Eesti vennad, laulgem rõõmsast, ансамбль народного танца Университета естественных наук исполнил эстонский традиционный танец Tuljak. После этого факел был доставлен на велосипеде с тележкой к церкви Святой Марии, где состоялась экуменическая служба.
Праздничный огонь будет сопровождать все мероприятия фестиваля, а в промежуточный период будет храниться в Эстонском национальном музее.