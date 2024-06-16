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В Гамбурге полиция выстрелила в мужчину, вооруженного киркой и коктейлем Молотова, перед матчем Чемпионата Европы

rus.postimees.ee
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Полиция и скорая помощь в Гамбурге на месте, где 16 июня полиция выстрелила в мужчину, угрожавшего киркой и зажигательной смесью.
Полиция и скорая помощь в Гамбурге на месте, где 16 июня полиция выстрелила в мужчину, угрожавшего киркой и зажигательной смесью. Фото: Steven Hutchings

Полиция Гамбурга сообщила, что они выстрелили в мужчину, угрожавшего полицейским и болельщикам киркой и зажигательной смесью.

«В данный момент в районе Санкт-Паули проходит крупная полицейская операция. По предварительным данным, один человек угрожал полицейским киркой и зажигательной смесью. Затем сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. Нападавший получил ранения и в настоящее время получает медицинскую помощь», - сообщила полиция Гамбурга на платформе X (бывший Twitter).

По данным немецкой газеты Bild, 40 000 голландских болельщиков мирно маршировали перед матчем Чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами, но около 12:30 по местному времени полицейским пришлось принять меры против мужчины, который напал на болельщиков и полицейских с киркой.

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