Полиция Гамбурга сообщила, что они выстрелили в мужчину, угрожавшего полицейским и болельщикам киркой и зажигательной смесью.
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В Гамбурге полиция выстрелила в мужчину, вооруженного киркой и коктейлем Молотова, перед матчем Чемпионата Европы
«В данный момент в районе Санкт-Паули проходит крупная полицейская операция. По предварительным данным, один человек угрожал полицейским киркой и зажигательной смесью. Затем сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. Нападавший получил ранения и в настоящее время получает медицинскую помощь», - сообщила полиция Гамбурга на платформе X (бывший Twitter).