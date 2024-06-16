В Гамбурге полиция выстрелила в мужчину, вооруженного киркой и коктейлем Молотова, перед матчем Чемпионата Европы

«В данный момент в районе Санкт-Паули проходит крупная полицейская операция. По предварительным данным, один человек угрожал полицейским киркой и зажигательной смесью. Затем сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. Нападавший получил ранения и в настоящее время получает медицинскую помощь», - сообщила полиция Гамбурга на платформе X (бывший Twitter).

По данным немецкой газеты Bild, 40 000 голландских болельщиков мирно маршировали перед матчем Чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами, но около 12:30 по местному времени полицейским пришлось принять меры против мужчины, который напал на болельщиков и полицейских с киркой.