Съезд EKRE: Эстония как никогда нуждается в партии, подобной нашей

Об этом сообщила пресс-служба партии. «В результате политики правительства, продиктованной Партией реформ, Эстония беднеет быстрее, чем остальная Европа. Бедность наберет еще больший размах, когда налог на автомобили, налог на сахар, повышение земельного налога и дополнительное налогообложение пенсий начнут сказываться на кошельках людей. Существует риск, что десятки тысяч людей будут вынуждены отказаться от своих автомобилей и домов из-за налоговой несостоятельности», - говорится в заявлении съезда EKRE.

По мнению EKRE, вместо того чтобы поощрять предпринимательство и увеличивать государственный кошелек за счет снижения налогов, правящая коалиция проводит политику грабежа, перераспределяя богатство народа все более жестокими способами.

«За последний год у оппозиции в Рийгикогу отобрали еще больше инструментов влияния на политические решения. Вскоре закон о разжигании ненависти также будет использоваться для того, чтобы лишить людей и СМИ возможности критиковать режим. Значительно ухудшилась ситуация с безопасностью, поскольку политика открытых дверей, проводимая правительством, привела к тому, что в Эстонии набирает силу пятая колонна. Демографические перспективы самих эстонцев становятся все более мрачными. В довершение всего было объявлено, что планируется начать мониторинг банковских счетов вкладчиков», - говорится в заявлении конгресса EKRE.