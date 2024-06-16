Съезд Консервативной народной партии (EKRE) в своем воскресном заявлении отмечает, что жизнь в Эстонии при нынешнем правительстве достигла той точки, когда EKRE нужна как никогда.
Съезд EKRE: Эстония как никогда нуждается в партии, подобной нашей
Об этом сообщила пресс-служба партии. «В результате политики правительства, продиктованной Партией реформ, Эстония беднеет быстрее, чем остальная Европа. Бедность наберет еще больший размах, когда налог на автомобили, налог на сахар, повышение земельного налога и дополнительное налогообложение пенсий начнут сказываться на кошельках людей. Существует риск, что десятки тысяч людей будут вынуждены отказаться от своих автомобилей и домов из-за налоговой несостоятельности», - говорится в заявлении съезда EKRE.
По мнению EKRE, вместо того чтобы поощрять предпринимательство и увеличивать государственный кошелек за счет снижения налогов, правящая коалиция проводит политику грабежа, перераспределяя богатство народа все более жестокими способами.
«За последний год у оппозиции в Рийгикогу отобрали еще больше инструментов влияния на политические решения. Вскоре закон о разжигании ненависти также будет использоваться для того, чтобы лишить людей и СМИ возможности критиковать режим. Значительно ухудшилась ситуация с безопасностью, поскольку политика открытых дверей, проводимая правительством, привела к тому, что в Эстонии набирает силу пятая колонна. Демографические перспективы самих эстонцев становятся все более мрачными. В довершение всего было объявлено, что планируется начать мониторинг банковских счетов вкладчиков», - говорится в заявлении конгресса EKRE.
Как считает сама партия, EKRE на сегодня - это единственная политическая сила, которая действительно может и хочет вытащить Эстонию из этой пропасти. Партия «Отечество», позиционирующая себя как национал-консервативная, по мнению EKRE, стала партнером по сотрудничеству с либеральными партиями, находящимися у власти, и, пытаясь угодить всем, отказалась от защиты своих идеологических ценностей. Однако EKRE заявляет, что твердо стоит за свою программу и принципы и не намерена отступать.
«Эстонии не нужна еще одна партия, которая пытается предложить избирателям мейнстримную политику, основанную на либеральном консенсусе под консервативным соусом, у нас их и так достаточно», - подчеркивают консерваторы в своем заявлении.
«Мы заверяем наших членов и наших сторонников, что EKRE продолжит работать над тем, чтобы не дать правительству Партии реформ посеять хаос. Мы не позволим лишить людей их автомобилей, домов, нормального дохода и чувства безопасности, - говорится в заявлении, имея в виду налоговую реформу. - Мы не позволим правительству Партии реформ отдать леса и земли, недвижимость и минеральные ресурсы Эстонии в руки крупных иностранных корпораций. Мы не допустим, чтобы в Эстонии было построено общество рабов, в котором единственная роль большинства народа - платить налоги правящей клике. EKRE всегда требовала и будет требовать жесткой иммиграционной политики - мы единственная политическая партия, которая действительно борется за выживание эстонского государства, эстонского народа и эстонского языка».
По мнению EKRE, партия не должна позволить вбить клин между националистическими силами и стать партией, удобной и угодной своим конкурентам.