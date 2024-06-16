21-летняя пловчиха установила мировой рекорд

Перевод: Сергей Светлов

21-летняя американка преодолела дистанцию за 55,18 секунды, побив рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году (55,48 секунды).

В предварительном заплыве Уолш показала время 55,94 секунды, а мировой рекорд установила в полуфинале. Ее предыдущий рекорд составлял 56,18 секунды, установленный в апреле.

«Я думала, что умру. Я не заметила, что плыву так быстро», - сказала Уолш в интервью AP.

Тем не менее, место на Олимпиаде в Париже для Уолш пока не гарантировано. Чтобы получить его, она должна занять одно из двух первых мест в сегодняшнем вечернем финале. Это задача не из легких, так как ей предстоит соревноваться с сильнейшими пловчихами страны - Торри Хаске, Риган Смит и Клэр Курзан, каждая из которых завоевала медаль на Олимпийских играх в Токио.

У Уолш есть одна индивидуальная медаль, завоеванная на чемпионатах мира среди взрослых, когда она выиграла бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем в Фукуоке в 2023 году. На том же чемпионате мира она стала чемпионкой мира в составе команды в эстафете 4 x 100 метров комплексным плаванием и завоевала серебро в эстафете 4 x 100 метров вольным стилем.