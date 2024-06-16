Конечно, нельзя сказать, что у Сил обороны Эстонии сегодня вообще нет боеприпасов. Нельзя также сказать, что не были предприняты беспрецедентные для улучшения ситуации, пишет Мартин Херем.
МАРТИН ХЕРЕМ ⟩ Политики правительства не могут утверждать, что нехватка боеприпасов стала для них неожиданностью
Перевод: Валерия Ермакова
В последние дни дебаты по поводу боеприпасов превратились в бурю эмоций и политических игр. Складывается впечатление, что ключевые факты теряются из виду, а сама тема все больше используется как инструмент влияния.
На протяжении как минимум трех лет я публично заявлял, что каждая страна НАТО, и, конечно же, Эстония, должна инвестировать не менее пяти процентов ВВП только в боеприпасы.
Это колоссально огромная сумма, которая, по мнению правительства, является неосуществимой. Именно поэтому она остается в пределах так называемого «разумного» или «осуществимого». Такая практика применялась и предыдущими правительствами.
Исключением стал 2022 год, когда правительство в трех случаях приняло решения о выделении дополнительных средств на развитие конкретных возможностей. В январе 2022 года были выделены деньги на боеприпасы, в марте - на противотанковые системы и системы ПВО малой дальности с закрытых огневых позиций, а в сентябре - на системы ПВО средней дальности. В общей сложности было выделено более миллиарда евро. Эти решения были основаны на рекомендациях командующего Силами обороны. Однако, именно канцлер Министерства обороны настоял на включении этих вопросов в повестку правительства. Без поддержки премьер-министра такие решения вряд ли были бы приняты.
Основываясь главным образом на решениях 2022 года, я могу и сегодня утверждать, что даже после оказания поддержки Украине, у нас сейчас больше боеприпасов для огня с закрытых позиций, противокорабельных и зенитных вооружений, чем в январе 2022 года. Тем не менее, текущее состояние на поле боя по-прежнему не соответствует требованиям плана обороны НАТО и нашим потребностям. Поскольку реальная потребность чрезвычайно велика, мы в Силах обороны приняли решение рассчитать критический минимум боеприпасов, который будет соответствовать текущей ситуации. Ориентировочная стоимость этого минимума составляет 1,6 млрд евро.
Мы решили провести расчёты, которые будут понятны сторонним наблюдателям и доступны широкой публике. В них указаны типы и количество боеприпасов, которые позволили бы нам избежать ситуации, подобной той, что произошла в Украине, могли бы сдержать Россию и подать пример нашим союзникам. О расчетах я говорил различным политикам с февраля 2024 года, а подробно обсудить их смог лишь в июне.
Конечно, нельзя сказать, что у Сил обороны Эстонии сегодня вообще нет боеприпасов. Нельзя также сказать, что не были предприняты беспрецедентные шаги для улучшения ситуации. Но политики, занимавшиеся данными вопросами в текущем и предыдущем правительствах, не могут утверждать, что нехватка боеприпасов в 2024 году для них стала неожиданностью.
Военнослужащие, ушедшие в запас в последние годы, также не могут утверждать, что дефицит боеприпасов стал неожиданностью. Любой эксперт по вопросам безопасности, который заявляет, что недостатки, упомянутые в военных рекомендациях командующего Силами обороны, должны быть устранены НАТО, должен серьезно пересмотреть и повысить свою квалификацию.
Я не могу указывать министру обороны и правительству, сколько средств следует выделять. Однако Силам обороны необходимы конкретные решения, и «нет» - это тоже решение.