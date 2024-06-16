МАРТИН ХЕРЕМ Политики правительства не могут утверждать, что нехватка боеприпасов стала для них неожиданностью

Перевод: Валерия Ермакова

В последние дни дебаты по поводу боеприпасов превратились в бурю эмоций и политических игр. Складывается впечатление, что ключевые факты теряются из виду, а сама тема все больше используется как инструмент влияния.

На протяжении как минимум трех лет я публично заявлял, что каждая страна НАТО, и, конечно же, Эстония, должна инвестировать не менее пяти процентов ВВП только в боеприпасы.

Это колоссально огромная сумма, которая, по мнению правительства, является неосуществимой. Именно поэтому она остается в пределах так называемого «разумного» или «осуществимого». Такая практика применялась и предыдущими правительствами.

Исключением стал 2022 год, когда правительство в трех случаях приняло решения о выделении дополнительных средств на развитие конкретных возможностей. В январе 2022 года были выделены деньги на боеприпасы, в марте - на противотанковые системы и системы ПВО малой дальности с закрытых огневых позиций, а в сентябре - на системы ПВО средней дальности. В общей сложности было выделено более миллиарда евро. Эти решения были основаны на рекомендациях командующего Силами обороны. Однако, именно канцлер Министерства обороны настоял на включении этих вопросов в повестку правительства. Без поддержки премьер-министра такие решения вряд ли были бы приняты.