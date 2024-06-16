На следующей неделе Таллинн посетят два круизных судна.

Как сообщили в пресс-службе Таллиннского порта, первым во вторник в Таллинн из Риги прибудет 316-метровое судно Mein Schiff 1, которое в этом сезоне посетит столичный порт семь раз. Под мальтийским флагом 316-метровое судно совершает 12-дневный рейс, который начался и закончится в Киле.

Таллинн - четвертая остановка в рейсе, который начался в среду. Незадолго до полуночи судно возьмет курс на Хельсинки, после чего зайдет в Стокгольм, на Готланд и в Копенгаген, а затем вернется в Киль. Вновь Mein Schiff 1 посетит Старый порт Таллинна 28 июня.

В пятницу 306-метровое судно Celebrity Apex, идущее под мальтийским флагом, прибудет в Таллинн из Хельсинки в рамках 12-дневного кругового путешествия, которое начнется и закончится в Саутгемптоне.

Из Хельсинки судно прибудет в Эстонию, а затем отправится в Стокгольм. В этом сезоне Celebrity Apex больше не будет заходить в Эстонию, а проведет остаток лета в круизах между норвежскими фьордами, испанским побережьем и Северным морем. Последние несколько месяцев года Celebrity Apex будет ходить в Карибском море.