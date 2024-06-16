В понедельник в Эстонии ожидаются ливни, грозы и град

Как передало Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 12-18 градусов тепла, на Северо-Востоке временами до 10 градусов.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Высота волны 0,3-0,7 метра. После полуночи временами пройдут дожди. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха ночью 15-18 градусов.

В понедельник днем по Эстонии облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди и грозы, местами осадки сильные, возможен град. Вечером облачность с островов начнет рассеиваться, вероятность дождя уменьшится. Ветер восточных направлений, на островах переменных, 2-8 м/сек. Во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха днем 20-26, на побережье и во время дождя до 17 градусов.

На Чудском озере в понедельник днем ветер восточных направлений, 2-7 м/сек, при грозе порывистый. Высота волны 0,3-0,7 м. Местами ливни и грозы. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха 21-24 градуса.