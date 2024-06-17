Банк Эстонии ожидает роста экономики во втором полугодии. Худшие опасения не оправдались. За счет чего предстоит совершить поворот в экономике?
Аналитик Банка Эстонии: дно экономики прощупано, рост не за горами; агрессивное изменение налогов затянуло спад
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший экономист центробанка, доктор наук Наталья Вийльманн.
Эксперт признала, что в сравнении с другими Балтийскими странами кризис задел Эстонию больше всех. Агрессивное изменение налоговой политики, вероятно, привело к более глубокому спаду, чем у южных соседей. При этом пространство для маневров – невелико. Вийльманн не исключает, что если не повышать налоги, то придется отказаться от бесплатного образования или здравоохранения.
Выдержки из беседы:
– По данным Банка Эстонии, экономика начнет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось ранее. За счет чего будет поддерживаться рост?
– На данный момент обозначилось достаточно много зеленых побегов – предвестников роста. И хотя в первом квартале 2024 года спад экономики продолжился (в I квартале в годовом разрезе – 2,4%, в Литве и Латвии рост: +2,9% и +0,2% соответственно – прим.ред.), во втором полугодии мы ожидаем роста экономики.
Почему? Наши экспортные рынки растут. Проблемы на рынках Швеции, связанные с удешевлением валютного курса, уже позади. Банковские процентные ставки перестали идти вверх и даже произошло первое небольшое понижение (ставка снизилась на 0,25% процента – прим.ред.). Зарплаты сейчас растут чуть быстрее, чем цены.
– При этом Эстония – по-прежнему чемпион Европы по инфляции?
– Мы были чемпионом и сейчас им остаемся. Однако темпы роста цен стали гораздо более умеренными, чем год или два назад. Инфляция снизилась с 25% до 4% (данные за I квартал по инфляции в годовом разрезе: Эстония 3,1%, Латвия 0,7%, Литва 0,2% – прим.ред.). Центробанки стран ЕС можно поздравить с тем, что они справились с серьезной болезнью.
Покупательская способность зарплат еще не вышла на докризисный уровень, но она точно начинает расти – рост зарплат опережает рост цен. Это уже основа роста.
Инвестиции предприятий тоже начали расти. Это означает, что предприниматели верят в нашу экономику. Рост не за горами.
– За счет чего продолжают расти зарплаты? За счет депутатов, которые наверняка тратят свои деньги преимущественно не в Эстонии?
– Конечно, всегда остается много людей, зарплаты которых не меняются совсем. При смене работы вероятность получить более высокую зарплату увеличивается. В целом по стране зарплаты растут. В начале года существенно выросла минимальная зарплата, прибавка составила более 10%. Стабильный рост зарплат демонстрируют сектор инфотехнологий, банковский сектор. Зарплаты ряда госчиновников в этом году тоже выросли, но в ближайшие два года им грозит нулевой рост.
– Почему негативный дополнительный бюджет и новые налоги (автоналог, подоходный налог) в прогноз 2025 года не включены?
– Негативный бюджет еще находится в процессе утверждения. У Банка Эстонии нет оснований включать это в прогноз. При окончательном утверждении такого бюджета цифры могут измениться. В прогнозе учитываются только те меры, которые утверждены на момент его создания.
– Вы не исключаете негативного влияния новых налогов и сокращений бюджета на рост экономики?
– Да, практика показывает, что повышение налога с оборота на 2% повлияло на экономику. Однако точное влияние можно было просчитать лишь после того, как были получены данные за I квартал. Влияние выражается в снижении потребления, самой высокой в ЕС инфляции и т.д. Повышение налога с оборота сыграло свою отрицательную роль. Рост налоговых поступлений был нивелирован снижением покупательской способности и ростом цен.
– Как на нашей экономике отразится рост подоходного налога с 2025 года?
– Это всё еще неточно. Политики могут и пересмотреть свои приоритеты.
– Когда Эстония перестанет быть чемпионом Европы по инфляции? Очевидно, что инфляция в 3% – это много, учитывая, что у соседей она стремится к нулю…
– Много, конечно. Особенно, если учитывать и тот факт, что экономики Литвы и Латвии растут, а у нас падает. Нам нечем гордиться на фоне южных соседей. Повышение налога оборота дало примерно половину той инфляции, которую мы имеем сейчас (1,6% от 3,1%). Конечно, это оказало влияние на рост цен. Мы наблюдаем за этим и в конце II квартала.
– Почему экономики Латвии и Литвы растут, а Эстония в минусе?
– Разные структуры экономики, ориентация на разные рынки и разных партнеров. Это то же самое, как если бы смерч прошелся по соседним деревням: одни пострадают больше, другие – меньше. Эстонию этот кризис задел больше всех.
Задним числом многие оппозиционные политики заговорили о том, что в политике были сделаны какие-то просчеты. Возможно, агрессивное изменение налоговой политики привело к более глубокому спаду экономики, чем у соседей.
Однако плюсом остается то, что мы смогли удержать долг страны на относительно низком уровне, что является залогом успешного финишного спурта.
– Новые налоги все равно неизбежны? Откуда взять те же 1,6 млрд евро на боеприпасы?
– Наше налоговое бремя еще не столь высоко, как в среднем по еврозоне или в сравнении с другими развитыми странами. Так что повышать налоги – это один из вариантов.
У государства всегда есть возможность выбора. Либо либеральный, рыночный путь, либо более социалистический с поддержкой населения и предприятий. Наличие пособий предполагает более высокий уровень налогов. Главное, чтобы госфинансы при этом были в порядке.
Если мы обеднели и объем экономики сократился, а повысились только цены, то, возможно, нужно от чего-то отказаться. Например, от бесплатных услуг: от бесплатного образования, здравоохранения и т.д.
– Как быстро может снизиться безработица? Банк Эстонии прогнозирует 7,5% в 2024 и 6,7% в 2025 году. Текущие показатели: 7,8% (I квартал), в Ида-Виру почти вдвое больше – около 14%...
– К сожалению, регион Ида-Вирумаа всегда был с очень высокой безработицей. Это ориентированная на энергосектор экономика. Возможно, средства зеленого перехода помогут создать там новые рабочие места.
В целом, показатели общей безработицы оказались не столько пессимистичными, как прогнозировалось ранее. Видимо, минувшие кризисы так дорого обошлись предпринимателям, что сейчас они стараются удержать специалистов, несмотря на сокращение объемов продаж. Такая ситуация не может продолжаться бесконечно.
Однако, очевидно, что сейчас дно экономики прощупано, и мы выходим на медленный стабильный рост. Тем самым, остается все меньше оснований для сокращения рабочих мест.
Подробнее в повторе!
- За счет чего будет поддерживаться рост экономики?
- Почему в прогноз не включены негативный бюджет и новые налоги?
- Экономики Латвии и Литвы растут, а Эстония в минусе. Каковы причины?
- Как избавиться от чемпионства в Европе по инфляции?
- За счет чего произойдет рост покупательской способности?
- Быстро ли будет снижаться безработица?
- Как улучшить условия для повышения конкурентоспособности?
- Гарантировано ли снижение процентных ставок?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!