Аналитик Банка Эстонии: дно экономики прощупано, рост не за горами; агрессивное изменение налогов затянуло спад

Покупательская способность зарплат еще не вышла на докризисный уровень, но она точно начинает расти – рост зарплат опережает рост цен. Это уже основа роста.

Инвестиции предприятий тоже начали расти. Это означает, что предприниматели верят в нашу экономику. Рост не за горами.

– За счет чего продолжают расти зарплаты? За счет депутатов, которые наверняка тратят свои деньги преимущественно не в Эстонии?

– Конечно, всегда остается много людей, зарплаты которых не меняются совсем. При смене работы вероятность получить более высокую зарплату увеличивается. В целом по стране зарплаты растут. В начале года существенно выросла минимальная зарплата, прибавка составила более 10%. Стабильный рост зарплат демонстрируют сектор инфотехнологий, банковский сектор. Зарплаты ряда госчиновников в этом году тоже выросли, но в ближайшие два года им грозит нулевой рост.

– Почему негативный дополнительный бюджет и новые налоги (автоналог, подоходный налог) в прогноз 2025 года не включены?

– Негативный бюджет еще находится в процессе утверждения. У Банка Эстонии нет оснований включать это в прогноз. При окончательном утверждении такого бюджета цифры могут измениться. В прогнозе учитываются только те меры, которые утверждены на момент его создания.

– Вы не исключаете негативного влияния новых налогов и сокращений бюджета на рост экономики?