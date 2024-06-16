Кая Каллас: мирный план Зеленского является единственно возможным для мира в Украине

Как передала пресс-служба правительства, Кая Каллас подчеркнула, что мирный план президента Владимира Зеленского, ориентированный на полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, является единственным мирным планом, который с точки зрения Эстонии гарантирует справедливый и прочный мир для Украины.

Премьер-министр отметила, что реакция международного сообщества на агрессивную войну России в Украине повлияет на будущее архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире. «Основополагающие принципы Устава ООН и международного права, такие как суверенитет, территориальная целостность и дискредитация агрессии как инструмента государственного контроля, имеют критическое значение. Они должны соблюдаться как в Украине, так и везде», - сказала Каллас.

Премьер-министр заявила, что систематические действия России по уничтожению украинской идентичности на оккупированных территориях должны быть обращены вспять. «Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет потеряно. Поэтому постоянная военная поддержка Украины необходима для того, чтобы помочь Украине освободить свою землю», - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр Эстонии также заявила, что преступления России должны быть наказаны. «Если Россия останется безнаказанной, ее преступления будут повторяться. Руководство России должно понести ответственность за самые серьезные преступления, совершенные в Украине, в том числе за преступление агрессии". Эстония продолжит свои усилия по созданию специального трибунала по преступлению агрессии», - сказала она.