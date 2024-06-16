FT: РФ в мае обогнала США по объему поставок газа в Европу

«Поразительно видеть, как доля российского газа и (сжиженного природного газа - прим. ред.) на европейском рынке растет после всего, что мы пережили, и всех усилий, предпринятых, чтобы уйти от закупки газа в РФ и снизить риски в сфере поставок энергоносителей», - цитирует FT Тома Марцека-Мансера, главу отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и сокращения Москвой объемов поставок газа в Европу по трубопроводу регион сделал ставку на СПГ. Его основным поставщиком стали США, напоминают авторы.

По данным FT, в сентябре 2022 года Соединенные Штаты обошли Россию по объемам поставок газа в Европу. С 2023 года на долю Америки приходилось около пятой части всех европейских закупок.

Сколько газа поставляют в Европу Россия и США

Между тем, согласно статистике ICIS, в мае 2024 года на газ, поставляемый из России по трубопроводу, а также СПГ пришлось суммарно 15% от общего объема поставок газа в страны ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Республику Северная Македония. При этом уровень поставок СПГ из США в те же страны составил в мае 14%.

«На поставки в мае повлияли ситуативные факторы, включая аварию на крупном экспортном предприятии СПГ в США и то, что Россия закачала больше газа через Турцию в преддверии плановых ремонтных работ в июне», - поясняется в публикации.

Как пишет FT, спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а объем запасов в хранилищах находится на рекордно высоком для этого времени года уровне.

Сложившаяся ситуация, однако, не затянется, полагает Марцек-Мансер. Ведь летом Россия сможет начать поставки СПГ в Азию по Северному морскому пути, а это, скорее всего, приведет к сокращению объемов поставок в Европу. С другой стороны, уровень производства СПГ в США, как ожидается, снова возрастет.