Мотоциклист, превысивший скорость, пытался скрыться от полиции

Во вторник, 5 марта, он ехал со скоростью 77 ± 3 км/ч по дороге, где максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч, превысив допустимый предел как минимум на 24 км/ч. Он намеренно проигнорировал обязательный сигнал сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также не имел права управлять транспортным средством соответствующей категории.