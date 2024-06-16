Зеленский в Швейцарии: Россия не готова к справедливому миру

«Мир не нужен им - факт, мир нужен всем нам - факт», - цитирует агентство УНИАН в переводе на русский язык комментарий Владимира Зеленского относительно условий мира, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным и подразумевающих вывод украинских войск с территории четырех областей Украины, оккупированных РФ.

«Собрание такого количества уважаемых стран, соответствующих представительств и религиозных лидеров говорит о том, что мир нужен всем нам. Это больше, чем какой-либо один агрессор по количеству населения, количеству оружия, количеству территорий. Мир больше. Потому мы будем делать свою работу. Давайте не думать за Россию, давайте делать свое», - подчеркнул Зеленский.

Как утверждает украинский президент, многие страны, принявшие участие в конференции в Швейцарии, придерживаются мнения, что своими условиями мира Путин лишь продемонстрировал, что не намерен завершать войну. «И тут за кулисами, не буду говорить, какие именно страны, потому что реально почти все говорили, что одним этим мессенджем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании закончить войну, было умножено на ноль», - указал Зеленский.

Последующие мирные саммиты

Он добавил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой «уже завтра» при условии, что Россия выведет свои войска со всей территории Украины.