В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью газете The Telegraph, которое вышло в воскресенье, 16 июня.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», - сказал Столтенберг.

Он заявил, что краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО должна стать прозрачность, которая поможет донести прямое сообщение оппонентам.

«Нашей целью, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, был бы более опасным», - подчеркнул Столтенберг.

Москва угрожает изменить ядерную доктрину

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июня, действия западных стран ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям. В середине мая он же заявлял, что РФ отложит в сторону тему красных линий и будет отвечать Западу зеркально в вопросе ядерных угроз.

В пятницу, 7 июня, Владимир Путин на полях ПМЭФ также не исключил изменения ядерной доктрины России, назвав ее живым инструментом. В начале своего выступления он заявил, что РФ не собирается бряцать ядерным оружием, однако позже отметил, что Европа в этом вопросе более-менее беззащитна. Тем не менее, Путин добавил, что исходит из того, что до ядерных ударов дело никогда не дойдет.