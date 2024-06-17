Спор о сотнях тысяч евро: Eesti Post подала в суд на Департамент конкуренции

Поставщик универсальной почтовой услуги имеет право требовать компенсацию за необоснованно высокие расходы на ее оказание. В 2021 году Eesti Post получила эту компенсацию в размере 1,1 млн евро, хотя компания запрашивала 1,5 млн евро.

«За 2021 год было возмещено 1,1 млн евро, но мы сочли, что остальное уже необоснованно», - сказал руководитель отдела энергетики и инфраструктуры Департамента конкуренции Маргус Казепалу.

Менеджер по коммуникации Eesti Post Реэлика Лепп сообщила ERR, что почтовая компания, в свою очередь, считает решение департамента необоснованным, поскольку остается непонятным, почему при пересылке писем в течение трех дней недели учитываются расходы на почтового курьера и время поездки на автомобиле, а в два дня недели - нет.