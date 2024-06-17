Центристы: неконтролируемое движение проекта Rail Baltica необходимо остановить

«В недавно опубликованном отчете генеральных аудиторов стран Балтии о текущем состоянии проекта Rail Baltica обращается внимание на очень серьезные проблемы с управлением инфраструктурным проектом, его финансированием и реалистичностью сроков завершения», - сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.

«Правительство, однако, преуменьшает остроту проблемы, пытается представить критический отчет как незначительный и неспособно адекватно проанализировать ситуацию. Но нельзя подвергать сомнению тот факт, что стоимость проекта со временем выросла в четыре раза, сумма и объем финансирования со стороны ЕС неясны, а неоднократно переносимая дата завершения работ нереальна», - отметил Лаатс

«Помимо создания специальной комиссии, Рийгикогу должен официально обратиться к парламентам Латвии и Литвы с предложением о создании аналогичных комиссий и договориться о сотрудничестве между ними. Страны Балтии должны разработать план, который бы прояснил реальные темпы завершения проекта и реальную возможность найти необходимые финансовые ресурсы. Связанные с проектом проблемы и возможные пути их решения должны быть обсуждены также Балтийской ассамблеей и как можно скорее», - добавил Лаури Лаатс.