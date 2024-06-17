Колонка Postimees Путин в очередной раз блефует

Перевод: Ольга Лебедева

В Швейцарии не было представителя агрессора. И, как можно понять из выступления президента России Владимира Путина на минувшей неделе, не было смысла говорить с ним об условиях мирного соглашения. У него и Украины очень разные представления о том, на каких условиях могут закончиться военные действия.

Путин пытался сделать вид, что у него есть достойное предложение по заключению мира. Президент России заявил, что готов отдать приказ прекратить огонь и начать мирные переговоры, если Украина полностью отдаст под контроль России территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также Крым. Кроме того, Украина должна отказаться от заявки на членство в НАТО.

Цель этого притворства - сделать вид, будто бы Россия готова заключить мир. Озвученные условия никоим образом не приемлемы для Украины, потому что за ними стоит реальная цель - создать для России достойный плацдарм в Украине, чтобы измученные солдаты могли восстановиться и начать все заново через несколько лет.

Конечно, между Россией и Украиной должен быть заключен мир. Для этого Россия должна отказаться от своих абсурдных требований, нарушающих целостность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский еще полтора года назад обнародовал мирный план.