На этих выходных на берегу озера Люцерн на курорте Бюргеншток в Швейцарии представители более 90 стран собрались на двухдневный саммит мира. В воскресенье обсуждались вопросы обеспечения продовольствием Украины, предотвращения ядерной катастрофы и возвращения из России украинских детей.
Колонка Postimees ⟩ Путин в очередной раз блефует
Перевод: Ольга Лебедева
В Швейцарии не было представителя агрессора. И, как можно понять из выступления президента России Владимира Путина на минувшей неделе, не было смысла говорить с ним об условиях мирного соглашения. У него и Украины очень разные представления о том, на каких условиях могут закончиться военные действия.
Путин пытался сделать вид, что у него есть достойное предложение по заключению мира. Президент России заявил, что готов отдать приказ прекратить огонь и начать мирные переговоры, если Украина полностью отдаст под контроль России территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также Крым. Кроме того, Украина должна отказаться от заявки на членство в НАТО.
Цель этого притворства - сделать вид, будто бы Россия готова заключить мир. Озвученные условия никоим образом не приемлемы для Украины, потому что за ними стоит реальная цель - создать для России достойный плацдарм в Украине, чтобы измученные солдаты могли восстановиться и начать все заново через несколько лет.
Конечно, между Россией и Украиной должен быть заключен мир. Для этого Россия должна отказаться от своих абсурдных требований, нарушающих целостность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский еще полтора года назад обнародовал мирный план.
В мирном плане Зеленского есть пункты, о которых Россия не хочет говорить. Одним из них является обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. Все заключенные и депортированные должны вернуться в Украину. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, и Россия должна подтвердить это в соответствии с Уставом ООН. Российские войска должны быть выведены с территории Украины, военные действия должны быть прекращены и граница между двумя странами должна быть восстановлена.
Для рассмотрения военных преступлений России должен быть создан специальный трибунал. Россия должна ликвидировать ущерб окружающей среде, нанесенный войной, и компенсировать его Украине. Чтобы предотвратить новый конфликт, необходимо создать архитектуру безопасности в европейско-атлантическом пространстве. Это может показаться формальностью, но также важно, чтобы обе стороны подписали документ, который положит конец войне.
Требования Зеленского разумны, а слова Путина, похоже, исходят откуда-то из альтернативной реальности. Очень важно, чтобы никто не стал думать, что блеф Путина следует учитывать для заключения мира. Никто не должен навязывать Украине абсурдные условия российского президента.
Мирный договор, конечно, может возникнуть только как компромисс между сторонами, но в его основе должно быть видение Зеленского, как это может происходить, а не мечты Путина.