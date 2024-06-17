Певкур: критика в мой адрес и в адрес правительства несправедлива

«Кроме того, все страны-члены НАТО, за исключением США, испытывают острую нехватку боеприпасов, и это повсеместно обсуждается в оборонных планах НАТО. И если мы посмотрим на то, как быстро страны накапливают боеприпасы, Эстония, несомненно, окажется самой быстрой. За последние два года мы уже приобрели больше боеприпасов, чем за последние 30 лет вместе взятые», - сказал Певкур.

«Что касается 1,6 миллиарда евро, то не было никаких письменных расчетов того, что может включать в себя эта сумма, и главнокомандующий Силами обороны об этом прекрасно сказал. В июне он также представил мне расчеты. И если мы посмотрим, что мы сделали дальше с этими расчетами, то логично, что мы сначала обсудили с министром финансов, есть ли у нас вообще возможность найти эти деньги, а также обсудили это с различными политическими группами», - пояснил он.

Певкур добавил, что Комиссия по гособороне соберется в Министерстве обороны в понедельник в 11 утра, чтобы изучить эти расчеты. «Мы сохранили очень быстрый темп, чтобы мы могли дойти до правительства с этой дискуссией. Делать нечего, в стране свой бюджетный процесс, как принимаются решения», - сказал Певкур.

«Любая дискуссия - это хорошо, и если будет хоть какая-то готовность, то я точно не буду против выделения средств. Мы знаем, как достойно использовать эти деньги», - подтвердил он.

Относительно возможного ухода канцлера Кусти Сальма, Певкур заявил, что у него нет привычки кого-либо удерживать силой.

«Мы поговорили, и я сказал, что для меня это не очень хорошая новость. Но то, что последовало за этим, как сказал премьер-министр, несколько несправедливо. Упреки, которые были высказаны в адрес правительства и всех правительственных политиков, ни в коей мере не оправданы, если взглянуть на эти цифры. Мы постараемся поговорить и понять, какое время будет подходящим для его ухода. Ясно только то, что в таком виде к канцлеру больше нет доверия», - сказал Певкур.