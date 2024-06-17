Министр обороны Ханно Певкур заявил в понедельник в эфире передачи Vikerhommik, что за последние два года Эстония закупила больше боеприпасов, чем за последние 30 лет, а значит, критика в его адрес и в адрес правительства несправедлива.
Певкур: критика в мой адрес и в адрес правительства несправедлива
Перевод: Дмитрий Рая
«Я рад, что этот скандал разросся до такой степени, что люди заговорили о необходимости вкладывать дополнительные деньги в национальную оборону. Если взять цифры, которые были за время моего пребывания на посту министра обороны и до этого, всего две цифры, то в 2022-2025 годах планом развития Минобороны предусматривалось 155 миллионов евро на приобретение боеприпасов в течение четырех лет. План развития Минобороны, утвержденный мной в июне, то есть недавно, на ближайшие четыре года предусматривает 1,55 миллиарда евро, то есть в 10 раз больше. И это ответ всем критикам», - пояснил Певкур.
«Во-вторых, все эти планы развития Министерства обороны, которые были утверждены в предыдущие годы, имеют подпись как главнокомандующего Силами обороны, так и канцлера Министерства обороны. Так что можно сказать, что все предыдущие министры обороны потерпели полный провал, потому что боеприпасы не были приобретены в достаточном количестве», - сказал он.
По словам Певкура, сейчас речь идет о необходимости еще 1,6 млрд евро в дополнение к уже одобренным 1,55 млрд евро. «Эти суммы настолько велики, что иногда этого не осознается. Но еще раз, если в свете этого скандала сфера национальной обороны получит такую большую сумму денег, это очень позитивно, и я, конечно, обеими руками за то, чтобы это произошло», - подтвердил он.
Однако, по мнению Певкура, в данном случае нужно разделять две разные вещи: одна - это оборонные планы НАТО, которые, конечно, обсуждались задолго до этого и были утверждены в Вильнюсе в прошлом году, и премьер-министр, разумеется, знаком с этими планами.
«Кроме того, все страны-члены НАТО, за исключением США, испытывают острую нехватку боеприпасов, и это повсеместно обсуждается в оборонных планах НАТО. И если мы посмотрим на то, как быстро страны накапливают боеприпасы, Эстония, несомненно, окажется самой быстрой. За последние два года мы уже приобрели больше боеприпасов, чем за последние 30 лет вместе взятые», - сказал Певкур.
«Что касается 1,6 миллиарда евро, то не было никаких письменных расчетов того, что может включать в себя эта сумма, и главнокомандующий Силами обороны об этом прекрасно сказал. В июне он также представил мне расчеты. И если мы посмотрим, что мы сделали дальше с этими расчетами, то логично, что мы сначала обсудили с министром финансов, есть ли у нас вообще возможность найти эти деньги, а также обсудили это с различными политическими группами», - пояснил он.
Певкур добавил, что Комиссия по гособороне соберется в Министерстве обороны в понедельник в 11 утра, чтобы изучить эти расчеты. «Мы сохранили очень быстрый темп, чтобы мы могли дойти до правительства с этой дискуссией. Делать нечего, в стране свой бюджетный процесс, как принимаются решения», - сказал Певкур.
«Любая дискуссия - это хорошо, и если будет хоть какая-то готовность, то я точно не буду против выделения средств. Мы знаем, как достойно использовать эти деньги», - подтвердил он.
Относительно возможного ухода канцлера Кусти Сальма, Певкур заявил, что у него нет привычки кого-либо удерживать силой.
«Мы поговорили, и я сказал, что для меня это не очень хорошая новость. Но то, что последовало за этим, как сказал премьер-министр, несколько несправедливо. Упреки, которые были высказаны в адрес правительства и всех правительственных политиков, ни в коей мере не оправданы, если взглянуть на эти цифры. Мы постараемся поговорить и понять, какое время будет подходящим для его ухода. Ясно только то, что в таком виде к канцлеру больше нет доверия», - сказал Певкур.