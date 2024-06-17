«Выпила полбутылки водки, вела себя агрессивно»: солдат США отрицает нападение на россиянку

Военнослужащий США Гордон Блэк во время заседания суда во Владивостоке, где американца обвиняют в угрозе убийством своего девушки россиянки. Россия, июнь 2024 года. Фото: AP / Scanpix

В свою очередь Александра Ващук в ходе сегодняшнего заседания суда сообщила, что американец оказался в России по пригласительной визе, которую оформила она. Россиянка подтвердила, что ее американский партнер оплачивал их съемное жилье, рассказав, что за время знакомства неоднократно сталкивалась со вспышками агрессии Блэка.

Россиянка Александра Ващук общается с прессой около суда в городе Владивосток, где начался суд над ее бывшим бойфрендом, военнослужащим США Гордоном Блэком. Она обвинила американца в угрозе убийством. Сам он утверждает, что был вынужден защищаться от нападений пьяной подруги. Россия, июнь 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

34-летний Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года. Он приехал к своей девушке после того, как получил приказ о переводе на новое место службы в США. До ареста американец служил на американской военной базе в Южной Корее. Знакомство американца и россиянки состоялось в Корее, когда Александра Ващук там работала. DW напоминает, что в США у американца есть жена. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, он остается в следственном изоляторе Владивостока.

После того, как стало известно о проблемах этого гражданина США, журналисты The New York Post обратили внимание на ролики Ващук со своим бойфрендом, которые она выкладывала в TikTok, когда романтические отношения еще развивались. В одном из приватных диалогов Блэк называл блок НАТО «агрессивным» и говорил, что понимает Россию, «которая хочет защитить себя». Зачем россиянка это записывала и выкладывала в открытый доступ остается неизвестным.

«Нет здесь секретов, подводных камней. Просто элементарно бытовая ссора. После чего Гордон сагрессировал напал на меня. После чего похитил денежные средства, находящиеся непосредственно в моем кошельке. Разрешение на это я ему не давала», - заявила россиянка журналистам посде заседания суда.

В другом видео военнослужащий США соглашался со словами подруги о том, что в ухудшении отношений двух стран виноват Джо Байдена, а Байден «лучше».

Власти США ранее рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.