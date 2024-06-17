Военнослужащий США, которого судят в России по обвинению в угрозе убийством местной жительнице, не признает вину, утверждая, что он защищался от пьяной подруги. Американцу грозит до пяти лет лишения свободы. Девушка утверждает, что американский бойфренд, которого она нашла в Корее, неоднократно проявлял агрессию. При этом она записывала и выкладывала в интернет пророссийские высказывания американского солдата.
«Выпила полбутылки водки, вела себя агрессивно»: солдат США отрицает нападение на россиянку
Старший сержант армии США Гордон Блэк на суде во Владивостоке не признал свою вину в нападении на россиянку, с которой поддерживал романтические отношения. Подробности с процесса 17 июня сообщает Deutche Welle.
Со ссылкой на местные СМИ немецкая пресса сообщает, что по словам Блэка жертвой агрессивного поведения стала не его девушка Александра Ващук, а сам американский солдат.
«По словам американского военного, в день ссоры Ващук выпила полбутылки водки, и, когда они остались одни в квартире, вела себя агрессивно: оскорбляла его, бросила в него тарелку, ударила в ухо и в глаз. После этого Блэк сжал ее шею, но, по собственным словам, отпустил девушку, когда почувствовал, что она "больше не опасна"», - пишет в понедельник DW.
Когда американский военный попытался покинуть жилище россиянки, на стала ему мешать, из-за чего они снова начали драться. Солдат признал на заседании суда во Владивостоке, что один раз все-таки ударил девушку и дважды толкнул ее так, что она ударилась об стену.
Ранее россиянка обвинила бойфренда в угрозе убийством и краже денег. На суде Блэк частично признал вину в краже денежных средств у подруги. Однако американский военнослужащий заявил, что уже на следующий день вернул Ващук эти 10 тысяч рублей (100 евро). При этом старший сержант армии США рассказал российским судьям, что еще до приезда во Владивосток отправил россиянке около 300 тысяч рублей (3000 евро), а уже будучи в России перевел девушке еще 525 долларов (490 евро).
В свою очередь Александра Ващук в ходе сегодняшнего заседания суда сообщила, что американец оказался в России по пригласительной визе, которую оформила она. Россиянка подтвердила, что ее американский партнер оплачивал их съемное жилье, рассказав, что за время знакомства неоднократно сталкивалась со вспышками агрессии Блэка.
34-летний Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая 2024 года. Он приехал к своей девушке после того, как получил приказ о переводе на новое место службы в США. До ареста американец служил на американской военной базе в Южной Корее. Знакомство американца и россиянки состоялось в Корее, когда Александра Ващук там работала. DW напоминает, что в США у американца есть жена. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, он остается в следственном изоляторе Владивостока.
После того, как стало известно о проблемах этого гражданина США, журналисты The New York Post обратили внимание на ролики Ващук со своим бойфрендом, которые она выкладывала в TikTok, когда романтические отношения еще развивались. В одном из приватных диалогов Блэк называл блок НАТО «агрессивным» и говорил, что понимает Россию, «которая хочет защитить себя». Зачем россиянка это записывала и выкладывала в открытый доступ остается неизвестным.
«Нет здесь секретов, подводных камней. Просто элементарно бытовая ссора. После чего Гордон сагрессировал напал на меня. После чего похитил денежные средства, находящиеся непосредственно в моем кошельке. Разрешение на это я ему не давала», - заявила россиянка журналистам посде заседания суда.
В другом видео военнослужащий США соглашался со словами подруги о том, что в ухудшении отношений двух стран виноват Джо Байдена, а Байден «лучше».
Власти США ранее рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.