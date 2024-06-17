Как считает член инициативной группы по созданию новой политической силы Хенн Пыллуаас, между EKRE и «Отечеством» в консервативной части политического спектра есть ниша, которую заполнит новая партия Эстонские националисты и консерваторы, пишет Rus.ERR.
Пыллуаас: в обществе есть запрос на новую консервативную партию
По оценке Пыллуааса, Консервативная народная партия (EKRE) стала нишевой партией, поведение и риторика которой перестали быть приемлемыми для многих консервативных избирателей, а в политике консервативного «Отечества» есть элементы либерализма.
«Между "Отечеством" и EKRE есть незаполненное пространство на нашем политическом ландшафте, которое нужно заполнить. Наряду с EKRE нужна достойная и нормальная партия. Есть люди и даже общественный запрос, чтобы заполнить пустоту», - сказал Пыллуаас в понедельник в передаче Terevisioon на телеканале ETV