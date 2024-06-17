Через почтовые автоматы Omniva теперь можно отправлять посылки по всему миру. Новая услуга доступна как для частных, так и для бизнес-клиентов во всех странах Балтии, и охватывает 237 стран.
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Новая услуга Omniva: теперь можно отправлять посылки в более чем 200 стран
По словам руководителя сферы клиентского опыта и маркетинга Omniva Мари-Лийз Кюппар, новый сервис предназначен как для частных, так и для бизнес-клиентов. «Раньше частные клиенты могли отправлять посылки за пределы стран Балтии только через почтовое отделение или дорогую курьерскую службу. Теперь такую возможность предоставляют и почтовые автоматы, из которых можно отправить заранее оформленную в системе самообслуживания Omniva посылку в более чем 200 стран мира».