«Люди прячутся, люди не хотят идти служить». Как идет мобилизация в Украине

А.З.: Прежде всего я вообще противник сравнения стимулов у нас и у врага. Потому что все, что мы делаем для наших защитников и защитниц, отнюдь не связано с тем, чтобы соперничать с врагом или ориентироваться на него. Мы защищаем свою землю, свою судьбу, свое право на существование, и россияне никак не могут быть с нами в одной плоскости ценностей.