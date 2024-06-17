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«Люди прячутся, люди не хотят идти служить». Как идет мобилизация в Украине

BBC News Русская служба
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BBC
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины для поиска лиц, уклоняющихся от мобилизации в Киеве.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины для поиска лиц, уклоняющихся от мобилизации в Киеве. Фото: Efrem Lukatsky

Мобилизация остается в Украине одной из самых горячих и актуальных тем. Принудительное пополнение личного состава ВСУ мужчинами призывного возраста, способными удерживать линию фронта, - одна из самых сложных задач, стоящих в последние месяцы перед украинскими властями.

Чтобы стимулировать приток новобранцев, Рада изрядно переписала законодательство, существенно расширив полномочия территориальных центров комплектации (ТЦК, бывшие военкоматы) и сильно увеличив штрафы для нарушителей.

Однако поможет ли это привлечь в армию сотни тысяч мотивированных и подготовленных бойцов? Мнения экспертов разнятся. Одни говорят, что в новых законах немало юридических пробелов, другие сомневаются, что принудительно мобилизованные бойцы окажут армии серьезную помощь, третьи обращают внимание на угрозу проседания «экономического фронта» в тылу.

Курирует эти вопросы парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке. Уже почти пять лет его возглавляет депутат от партии «Слуга народа» Александр Завитневич, давний соратник президента Владимира Зеленского. Сейчас он офицер запаса, но долгое время возглавлял одно из украинских оборонно-промышленных предприятий.

С Завитневичем побеседовал корреспондент Би-би-си Украина Олег Черныш, здесь можно прочитать полный текст его интервью на украинском языке. А мы подготовили для вас сокращенную версию интервью.

О мобилизации

Би-би-си: Закон о мобилизации приняли два месяца назад, и уже почти месяц он работает. Его нередко критикуют и как слишком мягкий, и как излишне жесткий. Видя примеры исполнения закона на практике, как вы сейчас его оцениваете? Может быть, он кажется вам идеальным?

Александр Завитневич на заседании оборонного комитета Совета

Автор фото, FACEBOOK

Александр Завитневич: Закон никогда не бывает идеальным. Законодатель всегда пишет закон, имея в виду некий баланс. Баланс должен быть всегда и во всем, в том числе и по мобилизации — как минимум в том, что касается прав человека.

 

И давайте откровенно, это уже все признают — до полномасштабного вторжения, все эти 30 лет, полноценно мобилизацией не занимались. Тем более на обязательный военный учет никто не обращал внимания, данные свои не обновлял. Выходит, что власти страны и военное руководство не знают, каков реальный мобилизационный ресурс — сколько людей у нас способны взять в руки оружие и пойти защищать Родину.

Вышел ли это хороший и сбалансированный закон? По моему мнению, мы много работали над ним в комитете, почти два месяца рассматривали. Слушали и военных, и уполномоченного по правам человека, и народных депутатов, и представителей других отраслей.

Ибо мобилизация эта касается каждого. Как мы говорили, этот закон «зашел к каждому в дом». Но в полной мере оценить его, думаю, будет можно немного позже.

Би-би-си: По вашему мнению, выполнит ли этот закон свою основную функцию — мобилизационное пополнение армии? Власти называли цифры порядка 400-500 тысяч новобранцев. Удастся ли ВСУ благодаря этому закону набрать необходимое количество?

А.З.: Закон действует только с 18 мая, а чтобы как полагается его оценить, нужно иметь статистику. Срок еще очень маленький, чтобы мобилизационный закон оценить.

Уже давно существовало требование законодательства раз в год приходить в ТЦК и обновлять свои данные, в том числе — проходить медицинское освидетельствование. Но давайте признаем, что вся страна не занималась этим, граждане этим не занимались.

Поэтому говорить сейчас о 15 или 20% — это такая цифра, которая очень теоретическая. К тому же, сколько у нас граждан выехало, никто не знает.

Но давайте говорить откровенно: военные все равно чувствовали, что этот резерв еще есть. Просто люди не приходят в ТЦК и СП. Люди прячутся, люди не хотят идти служить. Это объективно.

Думаю, на стратегическом уровне существенных изменений не произойдет. У нас одна цель —защитить нашу Украину, выгнать врага за границы нашего государства. Отвечая на ваш вопрос, изменит ли это что-то стратегически — я думаю, нет. Планы, которые были — они основные, и основная цель — защитить наше государство.

Служащие ВСУ в окопе

Автор фото, Reuters

Подпись к фото, В конце прошлого года украинские власти публично говорили о планах мобилизовать 400-500 тысяч человек — правда, потом было заявлено, что эти цифры могут быть существенно снижены

О стимулировании бойцов ВСУ

Мужчина с повесткой в руке

Автор фото, УНИАН

Би-би-си: Есть в обществе мнение, смотря на действия РФ, что финансовая стимуляция добровольцев в Украине не слишком высока, мягко говоря. Есть ли варианты увеличить ее, по вашему мнению? Или это максимум, который может дать государство?

А.З.: Прежде всего я вообще противник сравнения стимулов у нас и у врага. Потому что все, что мы делаем для наших защитников и защитниц, отнюдь не связано с тем, чтобы соперничать с врагом или ориентироваться на него. Мы защищаем свою землю, свою судьбу, свое право на существование, и россияне никак не могут быть с нами в одной плоскости ценностей.

Относительно соцзащиты мы исходим из того, что наши защитники, члены их семей — это первоочередной приоритет наших финансовых или других видов ресурсов.

Другое дело, что источники этих ресурсов определяются нашей экономикой, поступлениями в государственный бюджет. Поэтому по мере появления возможностей, мы стараемся улучшать социальную защиту наших защитников и членов их семей.

Завитневич с предыдущим начальником генштаба Сергеем Шапталой во время заседания парламента

Автор фото, FACEBOOK

Подпись к фото, В ходе заседания парламента Завитневич шепчется с предыдущим начальником генштаба Сергеем Шапталой

Би-би-си: Каким вам видится дальнейшее развитие событий на фронте? Есть версия, что в ближайшее время Россия откроет еще один фронт в Сумской области, а некоторые говорят даже о повторном наступлении на Киев. Есть другая позиция — российское наступление уже отражено, и скоро ВСУ перейдут к контрнаступлению.

А.З.: Ситуация каждый день сложная, но по некоторым направлениям, скажем так, более или менее нормальная. Там линия обороны не двигается, позиции не сдаем. В то же время в некоторых других местах мы видим постоянные обострения.

Может ли враг открыть новый фронт? Да, может, мы этого не исключаем. И должны постоянно быть готовыми.

Би-би-си: А Украина, на ваш взгляд, способна провести еще одно контрнаступление в этом или следующем году?

А.З.: Это очень сложный вопрос. Способны ли мы на это? Ответ зависит от очень многих факторов. Это и закон о мобилизации, и комплектация наших боевых бригад. Многие бригады недоукомплектованы: не буду говорить процентов (они там разные), но проблема есть.

Вторая проблема — вооружения. Пакет помощи, который мы ожидали от нашего основного партнера США, был получен с существенной задержкой.

По некоторым видам вооружения задержка была больше месяца. По каким-то видам — даже по два-три месяца. А это сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции.

BBC
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