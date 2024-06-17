Опрос: более половины жителей Эстонии довольны своей работой

Как отмечается в переданном пресс-релизе по итогам опроса, результаты весеннего исследования рынка труда и заработной платы показывают, что 11 процентов работников полностью удовлетворены своей работой, 49 процентов - скорее удовлетворены. Только четыре процента не удовлетворены вовсе.

На общую удовлетворенность работой больше всего влияют эмоциональная привязанность к работе, возможности для развития и качество управления.

Результаты исследования показывают, что сотрудники, у которых есть возможность высказывать свое мнение в организации, в большей степени удовлетворены всеми факторами, влияющими на их работу.

Например, эти люди оценивают свою способность ладить с руководителем выше среднего - 4,1 балла из 5. Однако для тех, кого не просят дать обратную связь, этот показатель ниже - 3,5.

Больше всего респонденты расходятся в оценке организации обучения без отрыва от производства. Очевидно, что более мотивированными работниками являются те, у кого работодатель спрашивает мнение - в среднем 3,32 балла из 5, а менее мотивированными - те, у кого работодатель этого не делает - 2,3 балла.

По словам партнера исследования и руководителя отдела кадров Elisa Кайи Теэмяги, в трудные и неопределенные времена от работодателей ожидают стабильности и заботы, интереса к тому, как идут дела у их сотрудников. «Как работодатель, мы видим, что благополучие на работе уже сегодня в основном зависит от самооценки и внутренней мотивации людей», - поясняет Теэмяги.

В опросе работников и соискателей, организованном Palgainfo Agentuur и крупнейшим в Эстонии порталом вакансий CVKeskus.ee, приняли участие 6 844 человека. Elisa Eesti является партнером опроса уже третий год.