Министерство климата: газовый кризис миновал, но ситуация может измениться в любой момент

«Оператор системы газоснабжения Elering предложил прекратить действие кризисного уровня раннего предупреждения в Эстонии, который был установлен несколько лет назад, так как ситуация с безопасностью поставок газа улучшилась», - сказал вице-канцлер по энергетике и минеральным ресурсам Министерства климата Яанус Уйга.

«Несмотря на то, что уровень тревоги отменен, это не означает, что наша работа закончена, - сказал Уйга. - Нам по-прежнему нужно быть готовыми к неожиданностям и уделять внимание повышению устойчивости системы газоснабжения, чтобы справиться с возможными будущими кризисами».

В мае 2022 года в Эстонии, Финляндии и Латвии был объявлен ранний кризисный уровень по газу в связи с перебоями в поставках газа из России в страны Балтии после начала войны в Украине, что привело к необходимости срочно искать альтернативные каналы поставок. Высокие цены на газ в то же время создали ситуацию неопределенности на газовом рынке по всей Европе.

Уровень раннего предупреждения проистекает из постановления Европейского союза, описывающего кризисные сценарии в газовом секторе. Согласно регламенту, существует три уровня кризиса, и раннее предупреждение - это самый низкий уровень, который означает, что функционирование системы газоснабжения находится под повышенным контролем.

Отмену уровня предупреждения поддержал и Департамент конкуренции, осуществляющий надзор за газовым рынком Эстонии.