От политолога Украинские дети изучают эстонский язык с помощью учителей-волонтеров. Каковы их успехи?

Я начала преподавать довольно скоро после начала широкомасштабной войны в Украине. В то время шок был велик, как в эстонском обществе, так и, конечно, среди детей. Тем детям, которые не видели боевых действий, было легче. В течение первого полугодия было больше студентов, которые уже непосредственно пострадали от боевых действий. А с ними ситуация была более хрупкой. Я помню одну девочку, которая на звук строительной машины, доносящуюся со двора, укрылась и спросила, идем ли мы в убежище. Она прошла через это так много раз, что реагировала, не задумываясь. Но в целом дети были детьми. Иногда их удивлял гораздо менее авторитарный стиль преподавания эстонских учителей, чем тот, к которому они привыкли. Я считаю, что, если бы я сейчас учила украинских детей, ситуация была бы другой. С начала войны прошло столько времени, что людям пришлось привыкнуть к ситуации и быть скорее прагматичными, чем эмоциональными.