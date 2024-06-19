После начала войны и прибытия украинских беженцев в Эстонию были приложены большие усилия, чтобы помочь им обосноваться в стране. Особенно ярко это проявилось в работе с украинскими детьми и в оказании им помощи в продолжении образования и адаптации в эстонском обществе. Преподаватели-волонтеры эстонского языка как второго, работающие в Тартуском университете, рассказывают о своем опыте обучения украинских детей и взрослых.
От политолога ⟩ Украинские дети изучают эстонский язык с помощью учителей-волонтеров. Каковы их успехи?
Этот материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Знакомство
Для помощи в обучении украинских детей эстонскому языку была создана группа студентов-учителей-волонтеров. Рабочая группа Тартуского университета под руководством доцента кафедры психолингвистики Вирве-Аннели Вихман подготовила студентов-добровольцев к преподаванию эстонского языка как иностранного. Эти волонтеры обучали украинских детей эстонскому языку и помогали им адаптироваться в эстонских школах и обществе. У некоторых была возможность обучать и взрослых.
Преподаватель-волонтер эстонского языка как иностранного Яана Юрченкова:
После начала войны, когда я услышала, что Тартуский университет ищет волонтеров для проекта, чтобы помочь украинским детям выучить эстонский язык и адаптироваться к школе, я поняла, что хочу быть частью этого. Сначала у меня не получилось найти место в школе, но в апреле 2022 года через группу для волонтеров меня связали с украинской девочкой, которой на тот момент было десять лет. Я начала давать ей частные уроки по книге Маре Кицник Kirjuta mulle, которая является учебником эстонского языка A1-A2 для учеников начальной и средней школы. Сначала мне приходилось использовать свои знания русского языка, чтобы научить ее, но позже я поняла, что более простые слова и выражения можно лучше выучить, используя только эстонский язык. Все же наличие общего языка помогло нам сблизиться на первых порах, и она всегда могла рассказать мне историю по-русски, если в то время это было слишком сложно по-эстонски.
Помимо обычных уроков, мы много гуляли по Тарту и изучали новую лексику об окружающей среде. Мы также выучили фразу, которая была необходима в ту теплую весеннюю пору: Ma tahan jäätist. Мы также принимали участие в многих мероприятиях для детей в Тарту. По прошествии двух лет мне посчастливилось продолжить наши уроки. Так что теперь, два года спустя, моя ученица может легко выражать свои мысли на эстонском языке, свободно и с удовольствием говорит по-эстонски.
В сентябре 2022 года я начала работать координатором украинских детей и учителем эстонского языка как второго языка в средней школе. В школе было около 40 украинских учеников, начиная со 2-го по 8-й класс, и у меня была возможность обучить их всех в большей или меньшей степени. В 4-м классе я старалась делать много игровых уроков. Например, мы выучили имена зданий в городе и то, как определить их расположение. Я использовала игру, в которой мы рисовали на доске несколько улиц, которые мы вместе называли, а затем раздавала ученикам картинки со зданиями, чтобы они могли наклеить их на доску. Играя в эту игру, мы также повторяли выученные предложения и конструкции. С восьмиклассниками, которые много общались со своими эстонскими одноклассниками, у нас был урок эстонского сленга. Этот урок помог им лучше понять своих сверстников и почувствовать себя более вовлеченными.
Во время преподавания эстонского языка для меня также было важно познакомить учеников с эстонской культурой. Мы говорили о Mardipäev, Kadripäev и Vastlapäev. Мы обсудили, чем похожи или отличаются эстонские и украинские праздники Рождества и Нового года. Мы украсили имбирное печенье к Рождеству и сделали vastlakuklid для Vastlapäev.
Преподаватель эстонского языка как иностранного Кулла Меллов:
Первый раз я преподавала эстонский язык украинцам в июне 2022 года, обучая две группы взрослых. Сегодня я вспоминаю тот период с теплыми чувствами. Прежде всего, я старалась сделать уроки интересными для учеников, комбинируя различные учебные материалы и адаптируя упражнения под них. Помимо преподавания эстонского языка, еще одной важной целью было создание приятной и дружеской атмосферы в классе, и для меня было очень важно, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно и непринужденно во время наших встреч.
Я думаю, что тот факт, что я могла объяснить что-то на русском языке, когда это было необходимо, и то, что учащиеся могли задавать вопросы на русском, во многом способствовало успеху уроков. Несмотря на то, что преподавание языка без языка-посредника обычно считается хорошим методом обучения, я считаю, что учитель должен принимать во внимание учащихся. В случае с украинцами общий язык помог облегчить наше общение, и, хотя некоторые из моих студентов не говорили по-русски, другие участники помогали с переводом. Я помню, как была поражена тем, как быстро у учеников развился сплоченный и поддерживающий дух группы. У каждого из них было разное происхождение и возраст, но дух обучения в обеих группах был восхитительным, что меня очень порадовало. Я не проводила дополнительных курсов для этих групп, но надеюсь, что у желающих была возможность продолжить изучение эстонского языка.
Преподаватель-волонтер эстонского языка как иностранного Лийзи Якобсон:
Я начала преподавать довольно скоро после начала широкомасштабной войны в Украине. В то время шок был велик, как в эстонском обществе, так и, конечно, среди детей. Тем детям, которые не видели боевых действий, было легче. В течение первого полугодия было больше студентов, которые уже непосредственно пострадали от боевых действий. А с ними ситуация была более хрупкой. Я помню одну девочку, которая на звук строительной машины, доносящуюся со двора, укрылась и спросила, идем ли мы в убежище. Она прошла через это так много раз, что реагировала, не задумываясь. Но в целом дети были детьми. Иногда их удивлял гораздо менее авторитарный стиль преподавания эстонских учителей, чем тот, к которому они привыкли. Я считаю, что, если бы я сейчас учила украинских детей, ситуация была бы другой. С начала войны прошло столько времени, что людям пришлось привыкнуть к ситуации и быть скорее прагматичными, чем эмоциональными.
Выводы
Обучение детей отличается от обучения взрослых. Они также более открыты, коммуникабельны и готовы совершать ошибки, если им предоставляется безопасная среда. Уроки с украинскими детьми были всегда интересными, потому что у них было много историй из своей жизни. Было очень интересно наблюдать, как они узнают о новой культуре в дополнение к языку. Они стремились понять своих эстонских сверстников и найти способы общения. Несмотря на то, что процесс был сложным, многие из них нашли новых друзей и привыкли к новой обстановке.