В результате взрыва газового баллона в Тартумаа пострадали девять человек

В 1:43 поступило сообщение о взрыве в деревне Тяннассильма, в результате которого девять человек получили сильные ожоги. Пожарные и медики оказали первую помощь на месте, затем пострадавшие были доставлены в отделение неотложной медицины для дальнейшего осмотра.

Пожарные и саперы обнаружили в костре обгоревший баллон, который стал причиной взрыва и разлетевшихся горящих пластиковых частей.

Спасатели предупреждают, что сжигание химикатов и отходов в костре может привести к серьезным последствиям, если вещества неожиданно реагируют на высокую температуру или взрываются под давлением. В костре можно сжигать только необработанную древесину, бумагу и природные отходы.