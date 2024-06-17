Пьяная женщина напала на полицейского

В воскресенье полиция получила вызов в квартиру на улице Олеви, где проживающие употребляли алкоголь и громко слушали музыку. 25-летняя женщина отказалась прекратить нарушать ночной покой и не подчинялась приказам полиции, что привело к ее задержанию.