На прошлой неделе в Кохтла-Ярве полиция задержала пьяную женщину, напавшую на правоохранителя.
Пьяная женщина напала на полицейского
В воскресенье полиция получила вызов в квартиру на улице Олеви, где проживающие употребляли алкоголь и громко слушали музыку. 25-летняя женщина отказалась прекратить нарушать ночной покой и не подчинялась приказам полиции, что привело к ее задержанию.
Женщина стала агрессивной и напала на полицейского. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.