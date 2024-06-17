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Пьяная женщина напала на полицейского

BNS
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Насилие. Фото иллюстративное.
Насилие. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

На прошлой неделе в Кохтла-Ярве полиция задержала пьяную женщину, напавшую на правоохранителя.

В воскресенье полиция получила вызов в квартиру на улице Олеви, где проживающие употребляли алкоголь и громко слушали музыку. 25-летняя женщина отказалась прекратить нарушать ночной покой и не подчинялась приказам полиции, что привело к ее задержанию.

Женщина стала агрессивной и напала на полицейского. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.

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