Видео Раллийный ас попал в Эстонии в аварию

Как и все другие команды, команда M-Sport также провела подготовку для следующих гонок по гравийным трассам на эстонских дорогах. К сожалению, не обошлось без проблем, так как Фурмо, занимающий пятую позицию в Мировой серии, проехал настолько неудачно, что сломал машину.

Судя по распространившейся в социальных сетях информации, француз даже перевернулся на своем автомобиль Ford Puma Rally1.

Помимо подготовки к следующим этапам чемпионата мира, у M-Sport в Эстонии есть еще одна задача. Они совместно с серией WRC, работают над тем, чтобы в следующем сезоне без проблем внедрить систему прямой трансляции радиопереговоров команд для зрителей.