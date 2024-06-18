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«Как так можно?»: курящая в море женщина вызвала бурю эмоций отдыхающих на столичном пляже

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Курящая женщина на пляже Пирита.
Курящая женщина на пляже Пирита. Фото: Rus.Postimees

В один из первых теплых дней лета на пляже Пирита собралось множество людей, которые хотели провести время со своими близкими и, конечно же, позагорать и искупаться. В какой-то момент их внимание привлекла женщина, которая зашла в море по щиколотку  и закурила. Примечательно, что пепел она стряхивала прямо в воду.

«Как так можно?» - возмущались одни. «Если она выбросит бычок в море, я за себя не ручаюсь» - перешептывались другие.

Еще в 2007 году в Эстонии вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Некоторых людей это, однако, не останавливает.

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