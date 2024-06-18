«Как так можно?»: курящая в море женщина вызвала бурю эмоций отдыхающих на столичном пляже

В один из первых теплых дней лета на пляже Пирита собралось множество людей, которые хотели провести время со своими близкими и, конечно же, позагорать и искупаться. В какой-то момент их внимание привлекла женщина, которая зашла в море по щиколотку и закурила. Примечательно, что пепел она стряхивала прямо в воду.