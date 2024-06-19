«К четырем прибавить два»: сколько школьных учителей выпускают вузы Эстонии, и поможет ли это переходу на эстоноязычное образование

Буквально через полтора месяца к учителям начнут применять новые квалификационные требования. Одно из них - знание государственного языка на уровень не ниже В2. Однозначно никто пока не может ответить, будут ли учителя уволены или смогут продолжить работу на каких-то условиях, если не смогут соответствовать новым нормам.

«Закон предписывает необходимость изменений. Начиная с 1 августа, работать в школе и детсадах не смогут те учителя, которые уже сейчас не соответствуют квалификационным требованиям по языку. На самом деле это делает нас всех заложниками реформы, - рассказывал Rus.Postimees бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте. - Закон - негибок. Я считаю, что это ставит под угрозу сам переход на эстонский язык обучения - в том случае, если из системы сразу выпадет такое количество педагогов: в Таллинне порядка 400 учителей не соответствуют требованиям».