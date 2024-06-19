По разным оценкам около двух-трех тысяч школьных учителей по всей Эстонии на сегодняшний день не соответствуют языковым требованиям. Rus.Postimees попытался понять, сколько молодых учителей, точно имеющих нужную категорию, заканчивают университеты в этом году, чтобы в теории встать в строй и помочь переходу на эстоноязычное образование.
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«К четырем прибавить два»: сколько школьных учителей выпускают вузы Эстонии, и поможет ли это переходу на эстоноязычное образование
Буквально через полтора месяца к учителям начнут применять новые квалификационные требования. Одно из них - знание государственного языка на уровень не ниже В2. Однозначно никто пока не может ответить, будут ли учителя уволены или смогут продолжить работу на каких-то условиях, если не смогут соответствовать новым нормам.