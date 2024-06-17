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Число ходатайствующих о защите в Эстонии военных беженцев ощутимо сократилось

rus.postimees.ee
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Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный.
Прибывшие в Эстонию украинские беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 109 военных беженцев из Украины, пишет Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 12,1%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 16 июня в Эстонии временная защита распространяется на 31 166 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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