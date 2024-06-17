Число ходатайствующих о защите в Эстонии военных беженцев ощутимо сократилось

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 12,1%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 16 июня в Эстонии временная защита распространяется на 31 166 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 28 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.