Проводить уроки небезопасно: Инспекция труда выявила серьезные нарушения в школах и профтехучилищах

Инспекторы посетили 97 школ, чтобы проверить, соответствуют ли кабинеты уроков труда законам о здоровье и безопасности. Результаты оказались неутешительными: станки без предохранительных устройств, немаркированные химикаты, отсутствие аварийных выключателей - все это сотрудники Инспекции труда обнаружили в ходе проверки.

Например, в случае 62% школ на оборудовании с движущимися или острыми частями не было защитного покрытия. Они необходимы для того, чтобы предотвратить контакт руки или ноги с опасной частью оборудования, даже в случае непреднамеренного движения, например, спотыкания. К сожалению, защитного покрытия не оказалось и на некоторых пильных станках. Случайно ампутировать палец на устройстве, предназначенном для распиловки древесины, можно за доли секунды.