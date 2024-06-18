ОТ РЕДАКЦИИ Уйти – это лучшее, что Кая Каллас сейчас может сделать для Эстонии

Ее стиль как будто намекал, что все эти внутриэстонские неурядицы ее не интересуют так, как большая европейская политика, где она действительно заслужила звание мощного голоса восточной части Европейского союза и убедительного сторонника победы Украины. Это все прекрасно, но граждане Эстонии выбирали ее не только исходя из имиджа за рубежом.

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент граждане выразили свое отношение к ситуации так: Партия реформ потеряла один мандат, а оппозиционное «Отечество» нарастило поддержку и получило второй мандат.

Отдельная тема - это скандалы с бизнесом мужа Каллас в России, а также ее серьезный конфликт с президентом Аларом Карисом (министр финансов от Партии реформ обвинил год назад советника президента в вымогательстве у правительства денег на нужды президентской канцелярии). Все это хоть и забывается потихоньку, но все же тянется за ней шлейфом.

При этом правительство раздирают внутренние противоречия – социал-демократы во главе с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом постоянно расшатывают лодку. Они не хотят урезаний госрасходов, а делают ставку на налоги для богатых, выводя из себя реформистов и третьего партнера по коалиции «Ээсти 200».