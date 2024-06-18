Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны. Лучшее, что Каллас может сейчас сделать – это уехать на достойную должность в Брюссель и дать шанс новому правительству.
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Уйти – это лучшее, что Кая Каллас сейчас может сделать для Эстонии
В конце марта 2023 года Кая Каллас и ее партнеры по коалиции словно окунули жителей Эстонии в холодную воду. Речь идет о налоговых изменениях, которые к нынешнему времени приняты Рийгикогу. Это повышение налога с оборота и подоходного налога до 22 процентов, а также введение автомобильного налога. До выборов в Рийгикогу о повышении налогов говорили только социал-демократы. Каллас - нет.
Сначала мы услышали, что такие меры нужны для спасения Эстонии от долговой ямы, куда нас объективно затягивает разрастающееся кредитное бремя (наша страна должна банкам более миллиарда евро), и от дефицита бюджета, который составляет около полумиллиарда евро. При этом особенно остро денег не хватает в медицине, образовании и обороне.
Если с подоходным налогом и НСО все более или менее ясно, хоть и неприятно, то с автоналогом началась полная вакханалия. Проекты закона меняли несколько раз и становились все более запутанными. Его начали оправдывать защитой климата и улучшением экологии, хотя все понимают, что это говорится неискренне. Министр финансов Март Вырклаэв при этом стал символом неубедительности: он не опытный политик, а просто лояльный ставленник Каллас.
Сама премьер-министр в какой-то момент явно сдалась и стала отвечать на вопросы журналистов обрывисто и нервно. В трудные времена люди ждут, что глава правительства умеет мотивировать, четко объяснять ситуацию и решать сложные проблемы, чего Каллас уже давно не делает.
Ее стиль как будто намекал, что все эти внутриэстонские неурядицы ее не интересуют так, как большая европейская политика, где она действительно заслужила звание мощного голоса восточной части Европейского союза и убедительного сторонника победы Украины. Это все прекрасно, но граждане Эстонии выбирали ее не только исходя из имиджа за рубежом.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент граждане выразили свое отношение к ситуации так: Партия реформ потеряла один мандат, а оппозиционное «Отечество» нарастило поддержку и получило второй мандат.
Отдельная тема - это скандалы с бизнесом мужа Каллас в России, а также ее серьезный конфликт с президентом Аларом Карисом (министр финансов от Партии реформ обвинил год назад советника президента в вымогательстве у правительства денег на нужды президентской канцелярии). Все это хоть и забывается потихоньку, но все же тянется за ней шлейфом.
При этом правительство раздирают внутренние противоречия – социал-демократы во главе с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом постоянно расшатывают лодку. Они не хотят урезаний госрасходов, а делают ставку на налоги для богатых, выводя из себя реформистов и третьего партнера по коалиции «Ээсти 200».
Из-за постоянных ссор правительство частично парализовано, новых серьезных решений никто принимать не хочет. Причина еще и в том, что все ждут, когда же Кая Каллас уедет работать в Брюссель. Кроме того, у этого правительства просто нет хороших идей, которые помогли бы росту эстонской экономики.
Министры не могут набраться мужества, чтобы провести урезание бюджета. Лучшее, что у них получилось – это наскрести по всем министерствам 175 миллионов евро. Это капля в море, которая не решает основной проблемы: с нынешним подходом к государственным финансам мы не можем покрыть свои нужды.
Недавняя ссора между реформистом и министром обороны Ханно Певкуром и канцлером Министерства обороны Кусти Сальмом еще раз обнажила недееспособность правительства Каллас. Чиновник Сальм принял решение уйти в отставку, потому что его просьбы о выделении 1,6 миллиардов евро на оборону остались неуслышанными. По мнения уходящего канцлера, а также командующего Силами обороны Мартина Херема, без этих средств Эстония может оказаться неспособной эффективно себя защитить.
Вместо диалога Певкур и Каллас начали обвинять чиновников в ложной критике и всячески делать вид, что все в порядке. Посреди большого кризиса мы имеем прямое и публичное столкновение ответственных за оборону высших чиновников с премьером и ее министром. Это несерьезно и в нынешних условиях просто опасно.
Как видно из вчерашних вечерних новостей, Кая Каллас имеет хороший шанс стать верховным представителем Европейского союза по иностранным делам. Это влиятельная дипломатическая должность, которая позволит реализовать таланты Каллас в полной мере. В этой роли она могла бы соруководить процессом достижения мира в Украине от имени ЕС. Прямой гарантии пока нет, так что может случиться, что Каллас останется на своем посту, однако этот сценарий кажется все менее реалистичным.
Нужно признать, что ее деятельность в качестве премьера, которая началась в январе 2021 года, подходит к концу – партийный и личный рейтинг упал катастрофически, правительство барахлит и утратило смелость, в обществе есть сильный запрос на перемены.
Перейдя на работу в ЕС, Каллас поможет и стране, и своей партии. Уход Каллас означает ремонт эстонского правительства и шанс для Партии реформ восстановить свою популярность, хотя после такой череды кризисов это будет непросто.