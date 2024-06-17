Кусти Сальм не намерен уходить в отставку раньше конца лета, несмотря на конфликт с министром обороны

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сказал после сегодняшней встречи с министром обороны, что остается при своих прежних позициях, высказанных при подаче заявления об отставке, и поскольку за это время ничего не изменилось, он не намерен уходить с должности раньше, чем было запланировано.

Сальм объяснил, что он считает, что у него есть определенные знания и опыт, которые необходимо детально передать новому канцлеру. «Также у меня запланировано на июль несколько встреч с новым главой Сил обороны генерал-лейтенантом Андрусом Мерило, чтобы также передать ему все дела должным образом», - добавил канцлер.

Салм отверг утверждения о том, что его действия были каким-либо образом продиктованы борьбой внутри Партии реформ за пост лидера политической силы, который станет вакантным после вероятного ухода председателя партии и премьер-министра Каи Каллас на высокую должность в структурах Европейского союза. «Это интерпретация министра обороны Певкура», - сказал Сальм, добавив, что он многократно делился с министром причинами своего ухода и остается при своем мнении.

Сальм также отверг утверждение, что его уход объясняется личной обидой на то, что министр обороны не поддержал его кандидата на пост командующего Силами обороны Вейко-Велло Пальма, решив выдвинуть Андруса Мерило. Сальм заявил, что он полностью доверяет генерал-лейтенанту Мерило, и это очень неправльное толкование всей ситуации.

В прошлую среду Кусти Сальм подал просьбу об отставке министру обороны прокомментировав, что одной из причин его решения является беспокойство по поводу темпов развития оборонных возможностей Эстонии и их финансирования. По его мнению, нехватка боеприпасов для артиллерии не позволяет достаточным образом сдерживать Россию от нападения на Эстонию. По оценке Сальма, для устранения дефицита боеприпасов не хватает 1,6 миллиарда евро.

Несмотря на то, что срок полномочий Кусти Сальма заканчивается в конце лета, министр обороны Ханно Певкур указал на возможность уйти раньше. Сегодня в программе «Vikerhommik» Певкур заявил о возможной отставке Кусти Сальма, что не привык никого удерживать силой.

«Эти упреки в адрес правительства и всех правительственных политиков никак не обоснованы при взгляде на эти цифры. Мы постараемся поговорить и определить, когда будет правильное время для его ухода. Ясно, что доверия в нынешнем виде у нас с канцлером больше нет», - отметил Певкур.