Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении на охранников в торговом центре Kristiine, а также о краже велосипеда в Тарту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся гараже на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ и о застрявшей между прутьями забора косуле.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на охранников, загоревшийся гараж в Ласнамяэ, застрявшая в заборе косуля
Насилие
15 июня поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне пьяный 49-летний мужчина угрожал 36-летнему мужчине предметом, похожим на огнестрельное оружие. Подозреваемый был задержан полицией. Точные обстоятельства дела еще выясняются.
16 июня поступило сообщение, что в магазине на улице К. Кярбери в Ласнамяэ 31-летний мужчина нанес увечья 25-летнему мужчине и 70-летней женщине. Полиция задержала подозреваемого.
15 июня поступило сообщение, что 33-летний мужчина избил 45-летнего на улице Виру в Кесклинне. Полиция задержала нападавшего.
15 июня поступило сообщение, что 18-летний юноша напал на трех охранников в торговом центре Kristiine. Нападавший был задержан полицией.
15 июня поступило сообщение, что 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 67-летнюю и 29-летнюю женщин в квартире на Палдиском шоссе в Хааберсти.
16 июня поступило сообщение, что на улице Эндла в Кристийне неизвестный выкинул 32-летнего мужчину из машины, а затем избил его.
16 июня поступило сообщение, что 46-летний мужчина распылил перцовый баллончик в лицо своей 44-летней бывшей жене и ее новому мужу на улице Неэме в Пыхья-Таллинне.
15 июня поступило сообщение, что 34-летний пьяный мужчина напал на свою 34-летнюю жену в квартире на улице Вееру в Маарду. Нападавший был задержан полицией.
15 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Кирику в Калласте избили 70-летнего мужчину. Возможный нападавший известен полиции, обстоятельства нападения расследуются в рамках уголовного дела.
17 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Партизани в Нарве 37-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сожителя. Медики доставили мужчину в больницу для медицинского обследования, а нападавшая была задержана сотрудниками полиции.
16 июня поступило сообщение о драке в многоквартирном доме на улице Пяхклимяэ в Нарве. Прибывшие в квартиру полицейские увидели женщину с травмами и вызвали скорую помощь для оказания первой помощи. По подозрению в нанесении телесных повреждений был задержан 41-летний мужчина.
15 июня в полицию поступило сообщение, что в развлекательном заведении на улице Сомпа в Йыхви произошел конфликт, в результате которого 33-летний мужчина избил 31-летнего. Полиция задержала нападавшего.
16 июня полиция получила вызов в квартиру на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где употребляли алкоголь и слишком громко слушали музыку. По прибытии полицейских 25-летняя женщина не хотела прекращать нарушение ночного покоя и не подчинялась распоряжениям полицейских, поэтому было решено ее задержать. После этого женщина стала вести себя агрессивно и напала на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Женщина была задержана.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
11 июня со спортивной площадки на улице Няйтузе в Тарту был украден велосипед Scott. Ущерб составил 639 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 12 по 13 мая из дома на улице Вяйке-Ару в Пярну был украден пристегнутый велосипед Drag Hardy. Ущерб составил 639 евро.
В полицию поступило сообщение, что в период с 13 по 15 июня в деревне Леэтва в волости Пыхья-Пярнумаа была взломана хозяйственная постройка и похищены триммер, гирлянда, садовый шланг и погружной насос. Ущерб составил более 300 евро.
Мошенничество
Жительница Раквере обратилась в полицию, когда хотела купить пылесос в группе купли-продажи на Facebook. Женщине прислали ссылку для оплаты, где нужно было ввести различные данные, в том числе реквизиты банковского счета. После ввода реквизитов женщина получила сообщение от банка, что ее деньги были переведены на иностранный счет. Ущерб от мошенничества составил около 470 евро.
Безопасность на границе
14 июня гражданин Турецкой Республики 1969 года рождения был оштрафован на 120 евро за то, что незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех дней.
14 июня гражданину Республики Молдова 1992 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию за незаконное пребывание в Шенгенской визовой зоне в течение 20 дней.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 12 граждан России, шестерых граждан Беларуси, четверых граждан Молдовы, троих граждан Грузии, одного гражданина Боснии и Герцеговины, одного гражданина США и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
На выходных на пограничном переходе «Нарва» был досмотрен багажи двух граждан Италии и одного гражданина Аргентины, в котором были обнаружены предметы с советской символикой. Их внимание было обращено на то, что такая символика в Эстонии запрещена. Люди сдали вещи и продолжили свой путь в Эстонию.
Пожары
14 июня в 16:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ горит гараж. Очевидец из дома напротив увидел дым с крыши гаража. На вызов отреагировали спасатели Ласнамяэ, которые использовали дрон для определения очага пожара. Очаг был найден на крыше гаража, и по прибытию спасатели обнаружили горение под кровлей на краю крыши. Пожар был локализован к 16:43. После вскрытия конструкций крыши и тушения последних очагов возгорания пожар был полностью ликвидирован к 17:14. Вероятной причиной пожара стали ранее проведенные огневые работы.
15 июня в 17:59 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Леннурадари-теэ в деревне Соодевахе волости Раэ горит дача и гараж, в котором находятся баллоны, включая как минимум один газовый баллон. Сообщалось, что в доме не было электричества и все люди покинули здание. Первыми прибыли спасатели Ласнамяэ, которые увидели пламя под крышей подсобного здания. Работа проводилась в двух направлениях: команда Кесклинна вошла в здание для тушения очага возгорания и выноса баллонов, а команда Юри начала тушение с крыши. Пожар был локализован к 18:24, после чего начались вскрытие и разборка конструкций. Спасательная операция завершилась в 19:06. Предположительно, пожар начался из-за того, что ребенок играл в гараже со спичками. Огонь ограничился только подсобным зданием и не распространился на саму дачу. В даче не было дымового датчика. Никто не пострадал.
16 июня в 01:35 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Выйдуйооксу в Ласнамяэ. Рядом с горящим автомобилем находились другие машины. Спасатели Кесклинна потушили автомобиль к 01:53. Соседние машины не пострадали.
ДТП
16 июня в 13:50 спасатели направились на Муримяэ-теэ в деревню Ялгимяэ волости Саку, где автомобиль съехал в кювет. В автомобиле находились четыре человека, в том числе трое детей. К счастью, съезд с дороги произошел на небольшой скорости, и все люди уже были вне автомобиля к моменту прибытия спасателей. К счастью, никто не получил травмы. Спасатели-добровольцы Сауэ устранили опасность возгорания и помогли эвакуатору вытащить автомобиль из кювета. Скорая помощь осмотрела людей на месте, никому не потребовалась госпитализация.
17 июня в 05:06 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Нийтвялья-Кульна в деревне Ниитвялья волости Ляэне-Харью автомобиль попал в аварию и перевернулся на крышу. Первыми прибыли сотрудники скорой помощи, которые увидели, что водитель выбрался из автомобиля. Спасатели сняли клеммы аккумулятора, и далее на месте происшествия работали полиция и скорая помощь.
Прочее
15 июня в 19:46 спасатели выехали на улицу Тискре в Хааберсти, где косуля застряла между металлическими прутьями забора. Косуля была жива, но не могла выбраться самостоятельно. Спасатели Лиллекюла использовали гидравлический расширитель, чтобы раздвинуть металлические столбы. После некоторого времени удалось освободить косулю, и животное ушло. Спасатели вернули забор в первоначальное состояние.
16 июня в 17:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ произошел перебой электроснабжения, и лифт застрял между этажами с двумя людьми внутри. Спасатели прибыли на место и помогли людям выбраться из лифта.