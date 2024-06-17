СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение на охранников, загоревшийся гараж в Ласнамяэ, застрявшая в заборе косуля

На выходных на пограничном переходе «Нарва» был досмотрен багажи двух граждан Италии и одного гражданина Аргентины, в котором были обнаружены предметы с советской символикой. Их внимание было обращено на то, что такая символика в Эстонии запрещена. Люди сдали вещи и продолжили свой путь в Эстонию.

Пожары

14 июня в 16:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Линнамяэ-теэ в Ласнамяэ горит гараж. Очевидец из дома напротив увидел дым с крыши гаража. На вызов отреагировали спасатели Ласнамяэ, которые использовали дрон для определения очага пожара. Очаг был найден на крыше гаража, и по прибытию спасатели обнаружили горение под кровлей на краю крыши. Пожар был локализован к 16:43. После вскрытия конструкций крыши и тушения последних очагов возгорания пожар был полностью ликвидирован к 17:14. Вероятной причиной пожара стали ранее проведенные огневые работы.

15 июня в 17:59 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Леннурадари-теэ в деревне Соодевахе волости Раэ горит дача и гараж, в котором находятся баллоны, включая как минимум один газовый баллон. Сообщалось, что в доме не было электричества и все люди покинули здание. Первыми прибыли спасатели Ласнамяэ, которые увидели пламя под крышей подсобного здания. Работа проводилась в двух направлениях: команда Кесклинна вошла в здание для тушения очага возгорания и выноса баллонов, а команда Юри начала тушение с крыши. Пожар был локализован к 18:24, после чего начались вскрытие и разборка конструкций. Спасательная операция завершилась в 19:06. Предположительно, пожар начался из-за того, что ребенок играл в гараже со спичками. Огонь ограничился только подсобным зданием и не распространился на саму дачу. В даче не было дымового датчика. Никто не пострадал.