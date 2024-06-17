Сегодня пройдет неофициальная встреча лидеров ЕС: станет ли Каллас главой европейской дипломатии?

По словам премьер-министра, важно, чтобы обсуждение распределения высших должностей было конструктивным и не затягивалось. «Нынешние выборы в Европейский парламент прошли в переломное время. Перед нами стоит необходимость принятия ряда важных решений, которые определят будущее Европы, - подчеркнула Каллас. - Поэтому очень важно, чтобы все институты ЕС как можно быстрее приступили к работе в новом составе».

На прошлой неделе эстонское правительство утвердило официальные позиции Эстонии на переговорах о высших должностях. Для Эстонии важно, чтобы хотя бы одну высшую должность занимал человек, хорошо знакомый с ключевыми для нашего региона вопросами и местной ситуацией с безопасностью.

Сегодняшняя встреча в Брюсселе официально станет первой дискуссией, в ходе которой лидеры обсудят вопросы, связанные высшими должностями ЕС. Как правило, под высшими должностями подразумеваются президент Европейской комиссии, президент Европейского парламента, председатель Европейского Совета и Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Если назначение на высшие должности может состояться уже в конце следующей недели на Европейском совете, то на то, чтобы утвердить новый состав Европейской комиссии, потребуется еще несколько месяцев. Прежде всего, кандидат в президенты Комиссии должен получить мандат от парламента, после чего государства-члены представят своих кандидатов в члены комиссии, между которыми кандидат на пост президента распределит сферы или портфели. За этим последуют слушания кандидатов в Европарламенте. В заключение вся коллегия еврокомиссаров должна получить одобрение Европарламента.