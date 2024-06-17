Из-за строительных работ на улице Крейцвальди автобусы будут направлены в объезд

Из-за строительных работ будут введены ограничения движения на отрезке улицы Крейцвальди между Тартуским шоссе и улицей Гонсиори. На более поздних этапах строительных работ будет временно закрыт перекресток улиц Крейцвальди и Кундери. В качестве маршрута объезда рекомендуется улица Пронкси. Для пешеходов и велосипедистов проход по улице будет открыт. Согласно текущим планам работы продлятся до конца лета.

С пятницы, 21 июня, по 31 августа изменятся маршруты автобусных линий № 9, 31, 35, 42, 46, 55 и 94. На улице Ф.Р. Крейцвальди закроется движение в обоих направлениях, движение транспорта в обоих направлениях будет осуществляться через улицу Гонсиори и бульвар Эстония.

Маршруты и остановки автобусных линий № 9, 42, 46 и 94 в направлениях Прийсле и Сели не изменятся. Остановки «Пабери», «Торнимяэ» и «Эстония» (на пл. Театри) в направлениях Кадака, Вяйке-Ыйсмяэ и Балтийского вокзала закроются, остановка «Каубамая» линии № 46 закроется; на улице Гонсиори будет расположена остановка «Гонсиори», на улице Гонсиори возле здания № 13 в зоне парковки - временная остановка «Кивисилла», на бульваре Эстония - остановка «Эстония».