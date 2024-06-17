Министерство регионального развития и сельского хозяйства разработало план изменения закона о защите животных. Одной из предложенных мер по снижению числа бездомных животных в Эстонии является обязательная стерилизация домашних кошек до достижения половой зрелости. Однако, по мнению защитников животных, этого будет недостаточно, пишет новостной портал ERR.
Эстония готовится ввести обязательную стерилизацию домашних кошек
Согласно плану, владельцы будут обязаны предотвращать неконтролируемое размножение своих животных. Например, Департамент сельского хозяйства и продовольствия сможет требовать от владельцев стерилизацию (или иные меры по ограничению их размножения) домашних любимцев и животных, содержащиеся в коммерческих целях.
Авторы плана считают, что такие формулировки могут быть слишком общими и обсуждают необходимость более конкретных требований. В проекте предлагается обязательная стерилизация домашних кошек по достижении определенного возраста, за исключением медицинских противопоказаний.
До сих пор проблема бездомных кошек в основном решалась силами защитников животных. Пилле Теэс из Эстонского союза защиты животных (ELL) отметила, что это бесконечная борьба. По ее словам, некоторые страны уже требуют стерилизацию домашних животных, что приносит хорошие результаты. Теэс также предложила ввести налог для владельцев, которые не хотят стерилизовать своих питомцев.
Гейт Карураху из Эстонского общества защиты животных поддержала идею обязательной стерилизации домашних кошек, добавив, что программа «поймать-стерилизовать-отпустить» также может быть эффективной.
Требование не распространяется на собак
В проекте закона также отмечается, что стерилизация кошек обычно проводится в возрасте пяти-шести месяцев, но новые исследования рекомендуют проводить процедуру в 12-16 недель. Тем не менее, авторы плана считают, что достаточно обязательной стерилизации не позднее шести месяцев.
Для собак такое требование не вводится, так как их неконтролируемое размножение не является большой проблемой в Эстонии. Некоторые владельцы намеренно размножают собак для продажи щенков.
План также предусматривает запрет на постоянное содержание собак на цепи с установлением переходного периода. Это важно, чтобы подчеркнуть, что собака не является охранным устройством, а животным с социальными потребностями.
Законопроект также включает запрет зоофилии, что вызвало некоторые разногласия. Эксперты и юристы считают, что зоофилия уже запрещена как недопустимое действие в отношении животных. Тем не менее, план предлагает явно указать это в законе для большей ясности.
Чаще жалуются на жестокое обращение с животными
Департамент сельского хозяйства и продовольствия ежегодно анализирует данные о нарушениях благополучия животных. В 2018 году было получено 286 сообщений, а в 2023 году их число увеличилось до 852. Почти половина из них оказались обоснованными.
Согласно исследованию компании If, 37% жителей Эстонии держат дома кошек, 27% - собак. В реестре PRIA зарегистрировано 51 человек, занимающийся продажей домашних животных, и 200 человек, ведущих деятельность по содержанию собак и кошек.
По данным компании AS Vireen, ежегодно утилизируется 17 тонн трупов домашних животных. Местные органы власти ловят около 10 000 бездомных животных ежегодно, из которых около 3000 возвращаются домой, остальные усыпляются или передаются организациям для поиска нового дома.