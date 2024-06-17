Эстония готовится ввести обязательную стерилизацию домашних кошек

Согласно плану, владельцы будут обязаны предотвращать неконтролируемое размножение своих животных. Например, Департамент сельского хозяйства и продовольствия сможет требовать от владельцев стерилизацию (или иные меры по ограничению их размножения) домашних любимцев и животных, содержащиеся в коммерческих целях.

Авторы плана считают, что такие формулировки могут быть слишком общими и обсуждают необходимость более конкретных требований. В проекте предлагается обязательная стерилизация домашних кошек по достижении определенного возраста, за исключением медицинских противопоказаний.

До сих пор проблема бездомных кошек в основном решалась силами защитников животных. Пилле Теэс из Эстонского союза защиты животных (ELL) отметила, что это бесконечная борьба. По ее словам, некоторые страны уже требуют стерилизацию домашних животных, что приносит хорошие результаты. Теэс также предложила ввести налог для владельцев, которые не хотят стерилизовать своих питомцев.

Гейт Карураху из Эстонского общества защиты животных поддержала идею обязательной стерилизации домашних кошек, добавив, что программа «поймать-стерилизовать-отпустить» также может быть эффективной.

Требование не распространяется на собак

В проекте закона также отмечается, что стерилизация кошек обычно проводится в возрасте пяти-шести месяцев, но новые исследования рекомендуют проводить процедуру в 12-16 недель. Тем не менее, авторы плана считают, что достаточно обязательной стерилизации не позднее шести месяцев.